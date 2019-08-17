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全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天嘉義以南、南投地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。

西南風影響，苗栗以南地區及北部山區有短暫陣雨或雷雨，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨，北部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
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氣象局嘉義大雨特報
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