全台八縣市大雨特報！ 山區防範坍方落石

2019-08-17 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短時強降雨，苗栗縣已有豪雨發生，今天嘉義以南、南投地區及台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。