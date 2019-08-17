開寶特瓶蓋都沒力 腕隧道症候群困擾生活

2019-08-17 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



年約50歲王姓婦人在早餐店工作，近兩個月感到雙手手指及手掌麻木，工作或騎機車等紅綠燈時，常需要甩甩手緩解麻木情形。近日連開寶特瓶瓶蓋都需他人代勞，至嘉義朴子醫院復健科求診，經醫師診斷為「腕隧道症候群」。經接受「超音波導引神經解套注射」、神經解套注射後，症狀減輕，手部麻木範圍逐漸縮小；數周後手部力量恢復，現在已重新回到工作岡位上。

衛生福利部朴子醫院復健科羅嘉元醫師表示，腕隧道是手腕骨頭與上方腕骨橫韌帶所形成空間，腕隧道裡有手部屈肌肌腱及正中神經通過，如果正中神經受到壓迫就會形成腕隧道症候群。典型症狀為大拇指、食指、中指及無名指橈側麻木或感覺異常，尤其是夜晚睡覺時，麻木刺痛的感覺會更加明顯。

部分嚴重患者，會出現大拇指基部的肌肉群「魚際肌」有萎縮，做某些動作，例如：旋開水龍頭、開寶特瓶瓶蓋、拿鑰匙開門或徒手擰毛巾時變得難以執行。可藉由簡單自我測試，來知道是否為腕隧道症候群。

羅嘉元說明，將雙手平舉至胸前，手肘彎曲，兩手手背相靠，使手腕關節盡量向內彎曲，持續一分鐘，若出現手指麻木或刺痛感，則表示正中神經受到壓迫。

造成腕隧道症候群的原因包括疾病誘發，例如：糖尿病、甲狀腺功能低下症、類風濕性關節炎、肥胖；手腕部腱鞘囊腫、神經纖維瘤或外傷導致壓迫通過腕隧道的正中神經；工作時需反覆使用手部及手腕族群，例如：打字員、包裝工作員、清潔人員、廚師、裁縫師或經常需要使用電腦的族群。

他說，腕隧道症候群治療，包括物理儀器治療，例如：超音波、雷射及經皮電刺激止痛。運動治療方面包括適度的伸展腕部屈肌及肌力訓練。也可以請職能治療師製作塑膠副木將手腕固定在正確的位置，避免正中神經的壓迫。同時給予病人衛教，改變過度使用手腕的工作型態。