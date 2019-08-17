西南風逐漸減弱 中南部仍有較大雨勢

2019-08-17 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



天氣風險公司分析師廖于霆表示，連日造成中南部強降雨災情的西南風，今天起總算要逐漸減弱了，但台灣天氣並不會很快地就好起來，周六周日兩天中南部全天仍有陣雨，特別是清晨，雨勢還是會比較大，只是降雨量沒有先前多了，中部以北以及東半部上半天天氣相對較好，但下半天山區也會有午後雷陣雨發生機會。

氣溫方面，他說，因為中南部雲量較多，而且有下雨情況，感受上反而比較涼爽，高溫30-32度，中部以北以及東半部沒有下雨的時候高溫可達32-34度，感受上持續是悶熱的。六日外出還是必須要攜帶雨具。

廖于霆表示，目前看起來，台灣在未來三四天仍處於西南風的環境中，天氣還是不穩定，雖然西南風水氣直接帶來的降雨小了，但午後雷陣雨的情況卻會越來越多，真是因為太平洋高壓勢力偏東，台灣長期位於低壓區，大氣環境不穩定，很容易有對流發展起來。

他說，所以建議大家最近山區要避免前往，因為土石長期飽含水分，地質容易不穩定。海邊方面，東部海面持續有長浪，提高了海邊出遊的風險，前往海邊旅遊一樣要留意自身安全。