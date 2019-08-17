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影／熱騰騰地瓜急速冰鎮 冰火地瓜爽脆夏日最對味

2019-08-17 08:22聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市金山區「綺雞餐廳」是山菜活海產餐廳，海鮮是漁船直送，十分鮮甜，尤其小卷米粉湯是招牌，新鮮好吃，口感道地。另外，近日因為金山地瓜盛產，推出多種地瓜創意料理餐，如冰火地瓜、岩漿地瓜泥麵包等，都很受歡迎。

金山區長陳國欽說，目前正值金山地瓜盛產，希望民眾多來金山捧場，這家餐廳尤其有不少地瓜創意料理，還有小卷米粉湯口感很好，歡迎民眾一起來品嘗，金山三寶都在這裡有，地瓜、芋頭、筊白筍都吃得到。

老闆娘蔡沛綸說，店內結合當地特產做出不少創意料理，地瓜，筊白筍，芋頭等的特色餐。海產因為是當天漁船捕獲後直接送來，因此特別鮮甜，不用太多料理川燙就很好吃，很夠味，如小卷、白帶魚等做成小卷米粉湯是招牌，吃過的都說讚。

碧綠中卷新鮮又有嚼勁，搭配薑蒜等配料很鮮甜。

蔡沛綸表示，近日地瓜收成好，農會產銷班契作提供的地瓜，比如岩漿地瓜泥、冰鎮地瓜等都很好吃，把熱騰騰的地瓜，放入滿是冰塊的冰水讓它凝結，冰鎮地瓜後急速冷卻，吃起有脆度。

夏天天氣熱，不一定要喝一般的飲料，餐廳的仙草茶很不錯，又不會太甜，夏天冰冰涼涼的喝起來很消暑。白斬雞也是店內特色，吃起來軟嫩下飯。湯的部分，除了有皇帝雞、菜脯雞、苦瓜雞外，還有養生百菇湯、野薑花蛋花湯，融入地方特色。熱炒避風塘中卷、避風塘炒蟹口味道地。

老顧客推薦炒鴕鳥肉吃起來有點像牛肉，很軟嫩有口感，喜歡嘗鮮民眾可品嘗。山菜如水蓮、半天花、柳松菇都有。

電話：（02） 2498 1158

地址： 新北市金山區中正路168號

營業時間：每日上午10時至晚間9時，周三公休

小卷米粉湯十分鮮甜，是店內招牌菜。記者游明煌／攝影
小卷米粉湯十分鮮甜，是店內招牌菜。記者游明煌／攝影
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熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
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岩漿地瓜泥放入麵包內很好吃，口感不錯。記者游明煌／攝影
岩漿地瓜泥放入麵包內很好吃，口感不錯。記者游明煌／攝影
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熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
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熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆。記者游明煌／攝影
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熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆，金山區長陳國欽推薦民眾來金山吃...
熱騰騰的地瓜放入放滿冰塊的冰水急速冷卻，吃起很脆，金山區長陳國欽推薦民眾來金山吃地瓜，最當時。記者游明煌／攝影
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金山創意料理
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