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山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

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山區恐坍方土石流 吳德榮：連日大量降雨持續到下周二

2019-08-17 07:08聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

西南風影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天苗栗縣及台中市有局部大雨或豪雨，彰化以南、南投地區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至上午4時20分，主要降雨在苗栗以南至嘉義一帶。自前天至今晨山區最大累積雨量已超過600毫米，為高雄御油山675毫米、嘉義茶山616毫米、屏東新瑪家601毫米，土石含水量大多已達臨界值；再遇降雨、不必太大，也很容易導致坍方、落石、土石流等災害。民眾這幾天也要避免到山區活動。

他說，今、明兩天西南季風挾帶低層水氣，大氣對流不穩定；迎風面苗栗以南有局部陣雨或雷雨，有激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的機率，並有續降大量降雨的潛勢；應注意氣象局的特報，並慎防低漥地區積水，及山區塌方、落石、土石流。

背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶而有短暫陣雨；北部、東半部白天在未降雨時，天氣悶熱。北部26至35度、中部25至31度、南部24至32度、東部25至35度。

他說，下周一、周二台灣都在季風低壓環流內，大氣很不穩定，激發劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)及連日大量降雨的天氣型態，尚未結束。下周三至周五大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，山區較平地機率高。

吳德榮說，下周五20時各國模式(歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC)模擬顯示，在菲律賓、台灣東方海面，已有颱風生成的機率大幅提高，但由於是7天的模擬，皆已累積相當大的誤差；再加上各國模擬的位置、強度皆不相同；現在討論它對台灣的影響，不確定性過大，並不適宜，需再觀察。

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
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吳德榮
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