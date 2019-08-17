吃水果看體質 中醫師傳授簡單辨別方法

2019-08-17 07:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



體質可能變化，20歲時被中醫師診斷屬於燥熱體質，不代表這輩子體質不變，體質常隨著生活、飲食習慣等，慢慢改變。特別是女性，荷爾蒙加上少動，常坐在冷氣房，多數皆屬虛寒體質，有些人則是內虛外熱或是外虛內熱；若希望體質平穩，建議保持良好生活習慣，多吃平性食物。

開業中醫師陳潮宗表示，簡單辨別體質，可以從一些身體表現察覺，口乾舌燥、便秘、長青春痘、月經提前、經血偏黑等，屬於燥熱體質；手腳易冰冷、吃冰就拉肚子、口水多、常感疲倦、怕冷、臉色蒼白等，屬於「虛寒」體質。

陳潮宗說，虛寒體質的民眾可多吃熱性食物，如香蕉、龍眼、荔枝；體質非常寒的民眾，則建議平常可多吃一些辛辣食物，辣椒或蔥、薑、蒜等；燥熱體質的民眾，則反之，可多吃些寒涼水果，像是夏季盛產的西瓜、白色火龍果及奇異果等。

季節不同，吃水果有什麼禁忌？台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師唐佑任表示，水果的選擇仍取決於體質，節氣改變雖然可以適時調整，或依照時令進補，但仍建議要補對體質。他建議依照不同節氣，直接選擇當令水果最佳，但不管怎麼選，都不建議選擇太甜或太黏的水果，平性水果最優。

陳潮宗說，春天氣候最宜人，讓身體產生生發之氣，可多吃楊桃，減少吃性熱的水果，如釋迦、榴槤、香蕉；夏季氣候較熱，可以適時吃一些寒涼的水果，如當季的紅色西瓜，散除體內熱氣；秋天則建議吃溫潤的水果，如水梨、櫻桃；冬天則建議可適度吃性熱水果，偶爾吃一些榴槤，可以避開氣候帶來的寒氣。

唐佑任說，不要多吃糖分過高的水果，主要是會使腸胃蠕動變差，國人喜歡把水果放置冰箱保存，平性水果如蘋果，即使吃了也可能吃進寒氣，建議民眾吃水果時，最好當天買當天吃，不要放在冰箱，或吃之前先放常溫一陣子再食用。