廣達電攜手義大 衝智慧醫療

2019-08-16 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄報導



廣達電腦董事長林百里（左）與義联醫療體系決策委員會主委杜元坤（中）昨簽約，合力推動智慧醫療。右為義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇。 記者王昭月／攝影 分享 facebook

廣達電腦董事長林百里花兩年多時間走訪醫療院所，布局智慧醫療計畫，最終決定與義大醫療體系合作，昨天完成簽約，林百里笑稱，兩大體系進行智慧醫療合作，未來將會是「廣」、「義」的大。

林百里與義大醫療體系醫策委主委杜元坤簽下「胸腔X光攝影之電腦輔助判讀系統：外部資料驗證研究開發計畫」合作備忘錄，邁出智慧醫療合作的第一步。

「有那麼好的醫療與AI（人工智慧）的人才，台灣為什麼不能站上世界第一的舞台」，林百里表示，AI是一個國家經濟力的展現，廣達電著手開發許多AI設備，2016年起他一家家醫院拜訪，最終發現與義联集團致力打造「歡樂、健康、財富」的理念契合，決定攜手合作，計畫以10年為期推動智慧醫療。

他認為，這次的合作是「緣分到了」，相信台灣優秀的醫療與優質AI兩相結合一定能成為世界第一。

義大先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇表示，AI可以幫醫師提升醫療品質及準確率，義大醫療體系旗下三家醫院，提供許多醫療資訊給廣達電的智慧醫療平台，醫療品質更進化。

義大先進醫療整合發展委員會副主委張肇松表示，未來，不只X光等影像技術，在基因等各方面也都能進一步合作，朝向「精準醫療」及「預防性醫學」目標發展。