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梁志民導綠島小夜曲 唱回溫柔年代

2019-08-16 22:24台灣醒報 記者張元融╱台北報導

《綠島小夜曲》中飾演孫女的袁詠琳（左1）與飾演祖父母的卜學亮（右1）、江美琪（右...
《綠島小夜曲》中飾演孫女的袁詠琳（左1）與飾演祖父母的卜學亮（右1）、江美琪（右2）。（photo by張元融／台灣醒報）
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音樂劇教父梁志民執導的音樂劇《綠島小夜曲》，從8月中開始連演8場，16日在台北城市舞台的首演彩排會上曝光了精華片段。劇中集結了作曲家周藍萍的19首創作曲，並由北市交響樂團現場伴奏，舞台則塑造出半世紀前的台灣場景。梁志民說：「一起回到情歌還是溫柔的年代！」

袁詠琳穿針引線

擔任男主角的卜學亮表示，有別以往他都演出比較綜藝的角色，這次將認真在劇中與美琪姐談一場純純的戀愛。而將挑戰在開場10分鐘內從老奶奶角色快速轉換成少女模樣的歌手江美琪則說，不僅考驗化妝造型師功力，角色間的快速轉換與揣摩老奶奶的姿態，都是一大考驗。

「袁詠琳與祖父卜學亮的感情對戲，最具戲劇張力。」在劇中飾演孫女角色，從現代穿越回60時代的袁詠琳，扮演著一路推動劇情發展的主線任務。比起祖母江美琪高唱一首首深情款款的民歌，她的戲份以穿針引線的台詞對話較多。

談到排戲時的挫折，第1次挑戰音樂劇就獨挑大梁的袁詠琳表示，有次排練因台詞量太大而當場忘詞，自覺表現不佳，連忙跟導演道歉，回家還暗自偷哭。而身為ABC（華僑）的她，還是會有許多中文不流利之處，因此會跳脫劇本自己加台詞，讓口語表達更順暢。

卜學亮展前輩風範

「亮哥排演第1天就丟本（劇本）了！」提及卜學亮在劇組中對年輕後輩的指導，音樂劇初試啼聲的袁詠琳說，這齣戲她有太多台詞要背，因此亮哥有次私下花半小時教她背台詞的技巧，以及表演時該如何運用「潛台詞」調整心理狀態，完全進入角色。

江美琪也笑說，她經常會把台詞唸得太生硬，須要前輩亮哥的提點，一旁的卜學亮趕緊謙虛說：「沒有啦，互相學習而已。」不過，事實上此劇已是江美琪在果陀劇場的第3部劇，而卜學亮在果陀劇場的上一部劇《吻我吧娜娜》，純熟的演技也是讓導演梁志民讚不絕口。

彩排結束後，輪到演員與導演拍合照的橋段，梁志民先是專業地走進觀眾席指導舞台打光，讓各家媒體攝影大哥能拍出來曝光均勻、視覺和諧的畫面。待打光效果滿意後，梁導才走上台參與合影。拍了好幾個part後，換以舞台螢幕為背景時，他還不忘掌控佈景說：「換個景給我，蓮花景不適合，換桂花景。」

【更多精采內容，詳見

綠島音樂劇交響樂團
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