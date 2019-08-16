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打球不忘宣導交通安全 日本球隊背後的故事有洋蔥

業者爭取秋冬旅遊補助延長 交通部：樂見其成

2019-08-16 21:31聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中國大陸8月起禁發陸客自由行來台通行證，旅宿業一片哀嚎。交通部長林佳龍隨即宣布投入36億元經費，推動9月至12月秋冬旅遊補助；旅宿業者今再次當面向林佳龍陳情，希望補助可延長到明年1月23日，也就是春節前。交通部表示樂見其成，但涉及明年預算，必須尊重立法院交通委員會。

交通部推動秋冬旅遊補助，9月起至12月，自由行每人補助一千元，團客補助五百元。旅宿業者今天中午與林佳龍會面約兩小時，據與會人士轉述，業者要求補助延長到1月23日，因為1月24日就是春節，在此之前都是淡季，希望補助可以加碼延長，林佳龍則說會攜回研議。

另外，業者也要求銀行可放寬貸款條件、廢除育樂稅、組成「觀光國家隊」拚國外市場。與會人士說，林佳龍一一傾聽業者需求，也承諾願意盡量安排，答應每年開台灣觀光產業論壇，認為林佳龍誠意十足。

針對業者爭取延長補助，交通部表示，明年度預算事涉立法院本會期預算審查權，交通部樂見其成也樂意配合，但程序上必須尊重立法院交通委員會。至於其他業者相關建議，交通部都會納入研究。

交通部說，提振國旅只是一部分，另一塊大重點還是拓展國際旅客，已指示觀光局國際行銷計畫可跟旅行業者合作，一起到國外行銷，因為觀光局清楚台灣的優勢和政策，而業者最清楚目標客群在哪裡，雙方合作攜手宣傳台灣觀光，而不是讓業者自己在外單打獨鬥。

林佳龍立法院自由行
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