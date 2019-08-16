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保護水資源 台南興國中學學生起而行

2019-08-16 20:57聯合報 記者教育事業部╱即時報導

改變世界，國、高中生也行。台南興國中學DFC的創意行動美語營，由外籍老師引導，學生分組分析如何淨化海洋與減塑，最後並以行動劇或擬出的水資源保育計畫，說明研究的結果及可實踐做法。

DFC（Design For Change）的概念是由一位教育學者在2009年TED印度大會上提出，主旨為幫助孩子「化知道為做到」，透過活用知識解決看見的問題，建立不斷嘗試的信心，這套理念至今已推行至四十個國家。

台南興國中學這次是第三年與聯合報合辦全英語營隊，除國高中班，今年還加開國小班鼓勵鄰近小學生參加，果真吸引部分學生從嘉義遠道而來。

此次課程融入「DFC」的思考步驟：「感受」、「想像」、「實踐」、「分享」，課程主軸扣緊環境議題，同學到自來水烏山頭給水廠，了解自來水從何而來、濾水淨化程序，透過淨化實驗，對水資源得來不易「很有感」。

營隊以英語溝通，外籍老師透過影片與遊戲引導學員「感受」問題，分組討論「想像」解決的方法；探討水汙染時，讓保護水資源成為日常「實踐」，進而「分享」。

高中部洪慈憶說，營隊課程不是死板的教學，能參觀水廠、動手實驗，是一般營隊沒有的體驗。而且這幾天跟外籍老師的溝通，更懂得如何用英語表達，幫助很大。

高中部陳致廷說，他從成果發表的戲劇表演學到團隊合作，講英文也變得自然，原本只是為了累積學習歷程而報名營隊，三天下來收穫不少。學生程懷萱說，這次營隊她發覺原來「英語好好玩，聽力很重要」，活動結束她要持續精進英語聽力。

國中部程柏瀚說，他的小組計畫發起淨灘活動，呼籲大眾垃圾不留在海灘。高中部陳柏宇跟組員宣示「從我開始不再使用吸管跟塑膠袋」，減塑要從自己做起。

興國中學教務處主任黃向吟表示，新課綱重視帶得走的能力，興國中學長期開辦多元假日課程，以探究及實作為主，跳脫「單向的傳輸知識」，培養同學活用知識找出解決問題的方法。這次「DFC創意行動美語營」有實地參訪也有議題式專題，對國高中生都是很好的學習，校方未來也將持續推動線上課程，提供學生更多自主學習機會。

台南興國中學與聯合報合辦「DFC創意行動美語營」。圖╱聯合報教育事業部
台南興國中學與聯合報合辦「DFC創意行動美語營」。圖╱聯合報教育事業部
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興國中學「DFC創意行動美語營」安排實驗課程，學生從中體會淨水得來不易。圖╱聯合...
興國中學「DFC創意行動美語營」安排實驗課程，學生從中體會淨水得來不易。圖╱聯合報教育事業部
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興國中學學生參觀訪烏山頭給水廠，認識淨水程序。圖╱聯合報教育事業部
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水資源吸管
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