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雷射攝護腺剜除 高齡膀胱新選項

2019-08-16 23:47聯合報 文／台大醫院泌尿部主治醫師周博敏

台大醫院泌尿部主治醫師周博敏。 圖／周博敏提供
台大醫院泌尿部主治醫師周博敏。 圖／周博敏提供
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林桑高齡90多歲，多年前因小便不順開始服用攝護腺肥大藥物。但上個月突然尿不出來，急診醫師先緊急放置導尿管。門診回診時，醫師透過肛門指診摸到攝護腺阻塞膀胱出口，導致尿不出來。經尿路動力學檢查，發現膀胱幾乎沒有收縮功能。只有進行攝護腺手術將膀胱出口阻塞的部分打通，才有機會自行解尿。面對90多歲高齡患者，經討論，決定用雷射攝護腺剜除術，以免除揹尿袋並改善生活品質。

卡尿 膀胱攝護腺相影響

男性下泌尿道常見三大症狀，一為膀胱出口阻塞，主要是攝護腺肥大造成，二為膀胱過動症，三是夜尿症。而這三者會互相影響，如膀胱出口阻塞會加重膀胱過動症與夜尿症。隨著年紀變大，攝護腺體積也會逐漸增大，對多數高齡男性而言，肥大的攝護腺是造成排尿問題的一大主因，若不治療或未正確治療，可能造成長期問題；初期可能血尿、膀胱過動、夜尿等，長期可能造成尿滯留、膀胱收縮力下降、腎功能受損。國人普遍長壽，若是膀胱出口阻塞應及早治療，以取得較好的生活品質。

雷射剜除 健保未給付

目前治療攝護腺肥大的藥物第一種是甲型阻斷劑（α-blocker），是常見的第一線用藥，但並不能使攝護腺體積縮小，長期而言不能降低需要導尿或手術的機率。第二種藥物是5α還原酶抑制劑，可以縮小攝護腺體積，長期使用可以降低導尿與手術的機率，但需要泌尿專科醫師處方及監測攝護腺抗原指數（PSA）。以林桑為例，若能儘早使用第二種藥物治療，或許有機會避免導尿甚至手術。

若病情需要手術，傳統攝護腺刮除術，以雙極電刀刮除為主。另一種是雷射攝護腺手術，依手術技巧又分為汽化／切除／剜除手術，其中以剜除手術能夠在最短時間（約20分鐘）達到最徹底的清除腺瘤的效果，搭配雷射的止血功能，適合攝護腺體積較大或有服用抗凝血劑的患者。

雷射手術可以降低出血與水中毒的機率，缺點是健保未給付。以林桑為例，以90多歲高齡，接受雷射攝護腺剜除術是較為安全的選擇。

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