健保調高診所換藥給付 外科醫師道辛酸

2019-08-16 19:50 中央社 台北16日電



健保署近日宣布調高診所2項傷口換藥給付，平息診所、醫院同工不同酬爭議，但外科醫師感嘆，換藥僅給付數十至數百元，內容卻包山包海，即便調整仍入不敷出。

衛生福利部中央健康保險署近日公告修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」，宣布將基層診所「淺部創傷處理」、「手術、創傷處置及換藥」給付點數調至和醫院部門相同，解決爭議多年的「同工不同酬」問題，新制9月1日上路。

健保署副署長蔡淑鈴接受中央社記者訪問時表示，每年健保總額都會編列一筆經費，用來調高支付標準反映物價漲幅，透過專家會議找出偏低給付的項目，進行適度調整，這次主要針對診察費、傷口換藥方面進行調整。

健保署醫務管理組組長李純馥說，受到各部門協商影響，多年來同樣是傷口換藥，健保給付基層和醫院層級的點值卻有所落差，遭醫界詬病「同工不同酬」，因此這次將診所給付規定調整為和醫院層級一致，預計增加新台幣1.1億元支出。

根據公告的給付規定，淺部創傷處理小於5公分傷口將從現行350點調至420點、5至10公分傷口從468點調至562點、10公分以上傷口從616點調至739點；手術、創傷處置及換藥方面，小於10公分傷口從現行65點調整至78點、10至20公分傷口從75點調至91點、大於20公分傷口從104點調至125點。

大台中醫師公會理事長、外科診所開業醫師藍毅生告訴中央社記者，上述2種傷口處理的給付點值，從勞保年代一路沿用到健保上路，早已不合時宜，經過多年爭取，10多年前雖首次調整，仍然不敷成本。

他解釋，數十元到數百元的費用當中，除了包括醫師的看診費，也包括傷口消毒、包紮、耗材以及醫護人員的工時，甚至連患者隔天回診換藥的費用都一併含括在內。

以騎機車摔傷、四肢佈滿大於20公分傷口的傷者為例，醫師看完診，還得連同2名護理人員一起替傷口消毒、敷藥，光是紗布、消毒用品、藥膏等耗材成本就要80至90元，處理四肢傷口還得花上30至40分鐘。

若是傷者隔天回診換藥，為了避免傷口感染或有其他併發症，醫師還是得再看過一遍，同時也避免產生醫療糾紛，然後再花大把人力、時間將繃帶從傷口上卸下、換藥，2天的療程健保只給付新台幣400多元。

藍毅生感嘆，騎車「犁田」的事件在鄉下地方相當常見，一個晚上要是來2、3個這樣的傷者，小小診所就得忙整晚又賺不到錢，直呼真的是「做功德」，眼見原本爛爛的傷口在醫護團隊照顧下恢復得很漂亮，這些小小的成就感是唯一支持他們繼續做下去的動力。

藍毅生說，這次健保調高給付，對於外科醫師面臨的困境雖然幫助不大，但至少代表他們的付出有被看見，也呼籲健保應給付患者回診換藥的診察費，別讓醫師做白工。