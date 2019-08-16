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攜手義大醫院發展智慧醫療 廣達林百里見證

2019-08-16 19:51中央社 高雄16日電

高雄義大醫院與廣達電腦合作發展胸腔X光攝影電腦輔助判讀系統智慧醫療，雙方今天下午在醫院簽約，廣達電腦董事長林百里出席見證，期許雙方攜手共創世界一流的智慧醫療。

林百里下午代表廣達電腦與義大醫院簽訂「胸腔X光攝影之電腦輔助判讀系統：外部資料驗證研究」開發計畫，未來將透過大數據的蒐集與彙整，讓醫療器材自主學習人工智慧，這是雙方合作的第一步，未來將進一步在智慧醫療長期合作。

林百里致詞表示，台灣同時擁有世界頂尖的醫療人才及資訊科技（IT）人才，相信藉由強強合作假以時日必能共創世界頂尖的智慧醫療；義大有大學，也有醫院，希望廣達電腦能助義大一臂之力，共同發展世界一流的智慧醫療。

義大醫療結合科技與廣達電腦在智慧醫療首發的合作「胸腔X光攝影之電腦輔助判讀系統：外部資料驗證研究」開發計畫，由義大醫院一般影像診斷科主任醫師楊中宜擔任計畫主持人。

楊中宜希望，藉與廣達電腦合作，將胸腔X光攝影的電腦輔助判讀系統在義大醫院影像醫學部進行安裝與試用，讓影像診斷專科醫師有使用智能輔助軟體的機會，並培養實用經驗，期待因此提升醫療診斷的效率及準確率，也能藉此給予開發團隊使用回饋，幫助改善軟體效能，共創雙贏。

義大攝影醫師林百里
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