「百旺盃」華語手抄報今頒獎 台灣學生12人上台領獎

2019-08-16 17:55 聯合報 記者教育事業部╱即時報導



2019「百旺盃」華語手抄報大賽暨第一屆好讀周報手繪報兩岸聯賽今在廣州頒獎，台灣12位首獎學生上台領獎，談起頒奬前的遊學夏令營，更是收穫滿滿。

已有24年歷史的手繪報比賽原由廣州羊城晚報主辦，近四年在亞太森博廣東紙業支持下，賽事規模逐年擴大，今年有台灣、廣東、山東、內蒙古及江蘇五大賽區，超過1600所學校、20萬學子參賽。台灣賽事由聯合報好讀周報與羊城晚報合作，五月底在新北中華高中舉辦，共有268位選手以「我為城市代言」為題，挑戰在在3.5小時內，以全手工完成一份報紙。

台灣賽事各組前三名、佳作與入選作品共79件，之後送至廣州進行兩岸聯賽決選，其中新北市福和國中施翔中、林立、駱偉恆、周沁亞，以及新北市安康高中國中部楊婷竹、何怡潔獲得一等獎，12組獲得二等獎，56組獲得三等獎，新北市格致中學高中部林依穎、陳貞蓁獲得最佳設計獎，台灣共計72組144人獲獎。

在頒獎之前，羊城晚報、亞太森博公司安排得獎學生六天五夜的遊學夏令營，造訪荔枝灣、李錦記、廣州塔等，還參訪亞太森博紙業基地，學員們都說大開眼界。

新北市格致中學高中部林依穎與陳貞蓁設計「台北遊報」，以密室逃脫為概念，將101置中，設計5大旅遊路線除拿下台灣賽事的高中職組首獎，更在兩岸聯賽中獲頒「最佳設計獎」，實力有目共睹。

林依穎代表台灣團致詞時表示，比賽倒數階段她跟隊友還在畫背景，千鈞一髮之際完成作品。她們的想法是，「為城市代言」不能只有城市介紹，重點在推銷，「要讓讀者產生實際走訪的期待」。

政大附中國中部施沛妤說，去了一趟亞太森博才知道紙是怎麼做出來的。她原本以為造紙要砍很多樹，沒想到亞太森博很有永續經營的理想，「取用同時回饋土地」值得學習。

新北市白雲國小李承恩說，此行對船遊荔枝湖印象最深，沿途經過許多橋樑，景色優美。新北市福和國中畢業生林元駿說六天廣州行跟美術有關的環節他都喜歡，尤其第一天參觀陳家祠，古蹟秀麗，各種雕塑精緻動人。頒獎典禮上跟廣州學生交流互動，觀摩彼此手繪報也獲益良多。