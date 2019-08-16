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每天3顆水蜜桃 竟然能抑制腫瘤發展

2019-08-16 17:15聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

蘋果有豐富維他命C，被譽為能遠離醫師的水果，若吃膩蘋果，最近，不妨可換吃水蜜桃；華盛頓州立大學食物科學教授Giuliana Noratto於2014年發表關於水蜜桃的研究（https://news.wsu.edu/2014/03/26/research-peach-extract-slows-breast-cancer-growth-spread/），發現水蜜桃含有大量的多酚，研究針對乳癌與水蜜桃之間的關係，發現每天吃3顆水蜜桃，能降低乳癌發生率。

根據國健署癌症死因統計，大腸癌與乳癌幾乎連年稱王稱后，華盛頓州立大學食物科學教授Giuliana Noratto針對水蜜桃做一動物實驗，她將水蜜桃中的多酚萃取出，針對有被注射乳癌細胞的老鼠，定時定量餵食水蜜桃多酚萃取物，發現乳癌腫瘤生長速度緩慢。

Giuliana Noratto還發現，有餵食水蜜桃多酚萃取物的老鼠，乳癌腫瘤會生長緩慢，主要是癌細胞凋亡所致，意外發現水蜜桃多酚竟有可能抑制癌細胞生長。若換算餵食的量，大約是每天吃3顆水蜜桃就能達到效果。

營養師宋明樺表示，無論是水蜜桃或是蘋果，多數的水果都含有多酚，或是其他的抗氧化物質，台灣的水蜜桃價格較高，且有季節性，雖然水蜜桃被研究具有抑制乳癌發展的效果，但不建議很偏激地每天都吃同一種水果，建議定時更換水果的種類，只要是顏色豐富的水果，植化素含量都很高，都能攝取到抗氧化物質，也能達到預防癌症的效果。

乳癌癌細胞癌症
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