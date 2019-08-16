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「紅色花火」鋼琴家李其叡返台 詹朴跨刀獨奏會

2019-08-16 16:08聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

鋼琴家李其叡2013年離開台灣前往德國，6月獲得了有「德國第一鋼琴學校」之稱的「漢諾威音樂院」學士學位，並考入同校鋼琴碩士班。她將於九月回到家鄉台灣展開巡迴演出，在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院大劇院以及高雄衛武營音樂廳三大場館，舉行鋼琴獨奏會「聲音的喜怒哀樂：2019李其叡巡迴『不只是獨奏會』」，展現在歐洲鋼琴音樂中心修練六年的成果。

演出曲目包括貝多芬第十七號Ｄ小調鋼琴奏鳴曲「暴風雨」、李斯特第八號升Ｆ小調匈牙利狂想曲、普羅高菲夫五首諷刺曲作品17、布拉姆斯四首敘事曲作品10。

談到這六年的音樂歷程，李其叡表示，老師Bern Goetzke老師讓她明白了鋼琴是那麼了不起的一種樂器，可以製造出那麼豐富的情感表達，喜怒哀樂，歡樂、痛苦、愛情、仇恨、回憶、期待......「因而學鋼琴的人，必須同時具備有夠多的生命感受能力，不然就辜負了鋼琴樂曲所給予你的廣大表現空間。」

雖然才20歲，李其叡擁有強大的表演能量。她在香港演出「普羅高菲夫第三號鋼琴協奏曲」時，媒體用了「紅色花火」形容她帶給觀眾的感受；前年在台中歌劇院的獨奏會，也贏得了「聲響龐大、深刻讓人渾然忘記演奏者才十八歲的年紀」的評論。

李其叡表示，思考、設計此次的獨奏會時，「我忍不住會有『不甘寂寞』的感覺，想要突破光是自己一個人在舞台上彈鋼琴的形式。」就算只有一個人演奏音樂，「但不能讓其他藝術家來提供觀眾更多感官感動嗎？」

因此，李其叡邀請了從小認識的父執輩畫家鄭君殿先生為他跨刀設計舞台視覺，並獲得站穩歐洲時尚舞台的設計師詹朴支持，為她設計舞台服裝，再找了留法多年，台灣少有的默劇表演專家黃凱臨來設計戲劇動作。

李其叡表示，這三場音樂會「不只是獨奏會」，希望結合大家的創意，除了帶給觀眾原汁原味的鋼琴經典之外，也有戲劇化的感動。

●聲音的喜怒哀樂：2019李其叡巡迴「不只是獨奏會」場次：

9/1（日） 14:30 台中歌劇院大劇院

9/3（二）19:30 台北國家音樂廳

9/15（日）14:30 高雄衛武營藝術文化中心音樂廳

鋼琴家李其叡邀設計師詹朴合作，為她設計舞台服裝。圖/鴻宇國際提供
鋼琴家李其叡邀設計師詹朴合作，為她設計舞台服裝。圖/鴻宇國際提供
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台中歌劇院衛武營

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