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女子打鼾發現晚期肺腺癌 雙重標靶救命

2019-08-16 15:48聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

46歲的陳姓女子，嚴重打鼾就醫，被診斷為中度睡眠呼吸中止症，以為透過側睡等方式就能改善，直到友人又告訴她「有鼾聲」才讓她決定赴雙和醫院就醫，原本只想要改善鼾聲卻檢查出罹患晚期EGFR基因突變型肺腺癌，透過雙標靶藥物治療等目前已獲得控制。

根據國健署統計，台灣每年約有1.3萬人罹患肺癌，其中5成屬於肺腺癌，約3分之1的肺癌患者有EGFR基因突變，肺腺癌患者則大約55%可找到EGFR突變。

台灣肺癌學會理事長、北榮胸腔部一般胸腔科主任陳育民表示，肺腺癌的患者，有1分之3屬於不明原因，且肺腺癌的患者多為女性，多數沒有抽菸等習慣，初期也沒有症狀，當患者出現喘、不時咳嗽等症狀時，至少7成都已經是肺腺癌晚期。

雙和醫院胸腔內科主治醫師馮博皓說，晚期肺腺癌的患者，約有一半會轉移，最常見轉移的部位為腦部，其次為骨頭，癌細胞轉移到腦部後，患者的言語、行動都可能受到影響，即使發現後開始電療，受到影響的認知功能也不可逆；呼籲民眾要多重視自身的症狀，及早就醫。

台北醫學大學人研長、雙和醫院胸腔內科醫師李岡遠表示，有些晚期肺癌患者已經不適合手術，除了放化療以外，仍有標靶藥物可做選擇，肺腺癌常見的EGFR基因突變，目前健保已給付第一代、第二代針對「EGFR」基因突變的標靶治療藥物，即TKI類藥物，大幅提升治療成果。

但晚期EGFR基因突變肺腺癌患者於使用這類標靶藥物後，多半還是會在一年左右，便因為抗藥性等因素，疾病再度惡化，而EGFR突變者約有6成會出現腦轉移；為了避免類似情況發生，可採雙標靶治療的方法，讓顱內控制率更好、顱內控制率達80%，大幅減緩顱內癌症的發展時程。

針對晚期肺腺癌又是EGFR基因突變的患者，可透過雙重標靶做一控制。記者陳雨鑫／攝...
針對晚期肺腺癌又是EGFR基因突變的患者，可透過雙重標靶做一控制。記者陳雨鑫／攝影
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患者肺腺癌基因

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