逛地下街臭豆腐氣味超恐怖 網友點名：這東西更臭！

2019-08-16 16:14 聯合新聞網 綜合報導



網友說以前在補習經過地下街總會聞到臭豆腐的味道超恐怖，引發討論。圖擷自 PTT 分享 facebook

台北車站周邊除了百貨公司外，還有四條地下街可以逛，假日也總是擠滿人潮。而有一名網友發文表示，以前在北車補習時一定會經過地下街，但地下街有店家賣臭豆腐，讓整個地下街都是臭豆腐的味道，直言「超恐怖」引發網友共鳴，還有其他網友則點名「咖啡麵包」的味道也很不能接受。

有網友13日在PTT發文，問「為啥北車地下街賣臭豆腐？」說以前在北車附近補習時，一定會經過地下街，裡頭有家賣臭豆腐的店，讓整條地下街都是臭豆腐的味道，直言氣味「超恐怖」，還問大家有沒有同感。

貼文底下許多網友留言附和表示，臭豆腐的味道真的很可怕，「臭豆腐那段味道有夠雜，母湯」、「忘記在哪個位置了，但我還記得那臭味」、「那個臭豆腐臭到我覺得不像臭豆腐啊」。

另外網友還點名「咖啡麵包」，同樣引起討論，「咖啡麵包更不能接受」、「以前咖啡麵包的味道只要捷運一開門，用聞的就知道到台北車站了」、「咖啡麵包史上最臭，臭到不行」，不過兩樣食物還是有支持者。

而被點名的臭豆腐與咖啡麵包，據《ETtoday新聞雲》報導，該臭豆腐店在地下街營業超過十年，因為常被投訴，即便花費10幾萬增設抽風設備也沒用，如今已不再販售發酵豆腐。而咖啡麵包據Google上的店家資訊顯示已永久停業。