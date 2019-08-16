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花生控注意！花生製品9件就1件黃麴毒素或赭麴毒素超標

2019-08-16 15:16聯合報 記者羅真╱即時報導

花生製品容易受潮發霉，衛福部食藥署抽驗市售產品，每9件就有1件黃麴毒素或赭麴毒素超標，超標全數為散裝、非真空包裝，最高超標27倍之多。雖然要求限期改善與複檢後僅1件依舊違規遭處分，但仍反映花生製品易遭真菌汙染，醫師建議購買時盡量選真空包裝產品，開封後未立即吃完則應盡速存入冰箱。

衛福部食藥署公布今年上半年與各縣市衛生局合作執行「市售食品真菌毒素污染監測與調查」，一至六月共抽驗391件花生、芝麻、紅麴等七大類食品，其中約210件花生製品當中，有25件初檢發現黃麴毒素或赭麴毒素A超標，其中絕大多數為食品商行的花生粉。經要求限期改善與複查，僅剩1件仍違規遭處3萬元罰鍰。

衛福部食藥署北區管理中心科長王慈穗表示，稽查的花生製品包括花生、花生粉、花生醬、花生貢糖、花生酥糖、花生軟糖等，有的直接零售給民眾，有的則是烘焙坊或麻糬店製程所使用的原料。超標產品全數為散裝、非真空包裝產品，可能不慎受潮而遭汙染。

值得注意的是，過去常聽聞花生相關製品的黃麴毒素超標，不過今年起「食品中污染物質及毒素衛生標準」上路，針對花生製品開始加驗赭麴毒素A，就本次抽驗結果看來，高達七至八成不合格產品都有赭麴毒素A超標的現象。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，黃麴菌的最佳生長條件在攝氏28度C以上以及相對濕度達85%的環境。黃麴菌產生的黃麴毒素被世界衛生組織列為第一級致癌物，攝取過量會抑制免疫力，引起急慢性肝炎，使肝細胞突變為癌細胞，若同時還有病毒性肝炎或攝取酒精習慣，則可能會演變成肝癌。

赭麴菌產生的赭麴毒素A則被世界衛生組織列為第二級致癌物，它具有腎毒性，攝取過量會引起急慢性腎臟病、尿毒症，懷孕女性容易因此流產或生出畸型兒，動物實驗看見會增加癌症風險，不過尚無證據顯示對人體致癌。

顏宗海表示，黃麴菌與赭麴菌在低溫時均不會產生致癌毒素，因此花生類、咖啡類等食品開封後如果沒有馬上吃完，宜盡速冷藏保存。選購時也可盡量選擇真空包裝且無破損的產品，就可將黴菌污染風險降到最低。

花生香氣誘人，不過卻容易受潮發霉，市售花生製品每9件就有1件初檢不合格，其中絕大...
花生香氣誘人，不過卻容易受潮發霉，市售花生製品每9件就有1件初檢不合格，其中絕大多數為非真空包裝的花生粉。本報資料照片
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超標衛福部

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