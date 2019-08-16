國家鐵道博物館籌備處正式成立 鄭麗君:以軟帶硬

2019-08-16 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國定古蹟台北機廠轉型為國家鐵道博物館，備受期待。文化部長鄭麗君今天宣布，國家鐵道博物館籌備處已於8月13日獲行政院正式核定設立，將以正式員額編制組建團隊，以「活的鐵道博物館」為定位，專責推動國家鐵道博物館軟硬建置整體規劃。期待以軟帶硬、組織先行，奠定國家鐵道博物館永續經營的基礎。

鄭麗君表示，感謝行政院的大力支持，籌備處的正式成立不僅回應民間團體對於大型文化資產轉型為公共博物館與開放園區之期盼，更展現政府重視鐵道文化資產保存之決心。文化部刻正展開籌備處主任徵詢作業，未來將由籌備處主任帶領專業團隊負責鐵道博物館之籌建。

國定古蹟台北機廠於1935年10月30日落成，為台灣現存歷史最悠久且規模完整的鐵道車輛修復工廠，在建築歷史、修護技術、勞工文化、交通發展等方面都深具產業價值及歷史意義。台北機廠2012年底遷移至桃園富岡基地後即停止運作閒置，2015年4月公告為國定古蹟。

文化部於2017年7月進駐台北機廠，成立國家鐵道博物館籌備小組。並於2017年、2018年分別與交通部簽訂兩部合作備忘錄，針對鐵道博物館硬體、軟體建置與車輛維修進行合作，啟動軟硬體籌備工作。

文化部表示，文化部與交通部以10年為期程，自2017年起至2026年止，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式進行台北機廠修復活化。今年，具有社會文化意涵的總辦公室及員工澡堂已啟動修復，明年起亦將陸續進行原動室、鍛冶工場、柴電工場、大禮堂、組立工場、客車工場、油漆工場等之文資建物本體的規劃設計及修復工作。文化部也和台鐵局合作，啟動重要車輛文物的典藏和修復。

鄭麗君表示，過往政府在公共建設計畫核定和預算編列上過於強調硬體工程的建設，而忽略內容軟體與組織的重要性，因此，文化部在台北機廠園區修復階段便積極爭取成立博物館籌備處。如今籌備處正式成立後，將可透過配置合理之專責編制員額，引進不同領域之專業者建立團隊，投入博物館籌建，進行博物館園區整體規劃，並先行展開文物典藏、研究、修護、策展等博物館核心業務。

文化部與交通部展開多次協商，目前已達成初步共識，將由交通部及文化部共同推動於2027年前設立國家鐵道博物館行政法人，二部將持續共同研擬設置條例。