美式賣場店員喊「胡椒鹽只能拿5包」 他怒：當我賊嗎？

2019-08-16 16:11 聯合新聞網 綜合報導



有網友到美式賣場買烤雞，拿3包胡椒鹽時卻被店員大喊只能拿5包，讓他覺得被當成賊。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook 昨天（15日）是中元普渡，許多民眾都會到大賣場採買牲禮來祭祀好兄弟，一名網友卻抱怨到美式大賣場買烤雞要拜拜，在拿取胡椒鹽時聽到店員在背後大喊「一袋烤雞胡椒鹽只能拿5包」，瞬間他感受到其他客人的異樣眼光，讓他感覺很不舒服。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，昨天到賣場買烤雞準備回家拜拜，當他伸手進去胡椒鹽堆抓起3包時，突然聽到後頭有人大喊「只能拿5包」，霎那間他覺得所有人的眼光都盯著他看，讓他很不自在，覺得自己好像被當賊一樣。

原PO抱怨自己也只拿3包，又不是張大手掌抓取，而且手也還沒有離開胡椒鹽堆，有必要像抓賊一樣大喊嗎？他還說「賣場兩大瓶日本胡椒粉才兩百多，是有幾位會員想去貪這小小的胡椒粉包？」更何況胡椒粉包是採開放式供客人自取，如果怕人家多拿，何不貼個告示牌提醒，或者提供5份一包貼在烤雞腿包裝上。

網友紛紛留言分享自己的親眼所見，「我一個朋友看到有人在網路打卡說他拿了幾十包，還覺得很驕傲」、「不要怪公司政策啦…真的看過一把一把來回抓3次的家庭，我還想說是要洗腎了是不是」、「我曾經在內湖好市多看到一位大嬸拿著5、6個1000cc的手搖杯，裝滿滿的洋蔥帶走」、「好市多是測試人性的好地方」。

還有人批評台灣人素質太差，「就像外國麥當勞為何醬料都給你擠到爽，台灣卻要跟店員要，很大因素就是台灣人的素質，太多人貪小便宜、吃相難看，導致店家都不願意自由提供」、「美式賣場裝冰塊的袋子，都有人會抽回家分裝肉了，他們不管控，只會讓貪心的人更縱容，對於不貪的人，則不會有很大的影響」、「看過很多客人把各式各樣的醬料、洋蔥、紙巾餐具打包回家，也難怪店家要限制，因為貪小便宜的客人太多了」。