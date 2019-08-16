親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
國民黨整合困局
暴雨肆虐中南部
政治
軍事
綜合

為給交代衝績效 弊端叢生卻怪司法的警政亂象

郭柯王桃園三結義破局？劉宥彤：郭台銘去的機率不高

中南部炸豪雨 發布土石流142條紅色警戒

2019-08-16 14:38聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

西南風偏強，中南部今天持續降下豪雨，尤其台中以南山區降雨時間長。農委會發布土石流紅色警戒142條，以及黃色警戒125條，分布南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。

截至下午2時，高雄市桃源區御油山累計雨量全台最多，高達361毫米；其次為屏東縣瑪家鄉新瑪家286毫米，高雄市茂林區多納林道274毫米。南投縣竹山鎮桶頭、屏東縣瑪家鄉瑪家、高雄市六龜也都超過260毫米。

農委會發布142條土石流紅色警戒，政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。紅色警戒分布南投縣竹山鎮桶頭里，台南市南化區關山里，屏東縣三地門鄉達來村，瑪家鄉瑪家村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

另還有雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等。

農委會也發布125條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉新生村、互助村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，鹿谷鄉初鄉村，水里鄉新興村。台南市東山區高原里、南勢里，楠西區密枝里、照興里。

以及屏東縣霧臺鄉霧台村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村，瑪家鄉北葉村、佳義村、涼山村。高雄市甲仙區和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，美濃區中圳里、福安里、獅山里、廣林里。雲林縣古坑鄉華山村、桂林村。嘉義縣番路鄉公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、瑞豐村，阿里山鄉豐山村、來吉村、達邦村、十字村等。

農委會發布土石流警戒。圖／取自土石流防災資訊網
農委會發布土石流警戒。圖／取自土石流防災資訊網
分享

高雄市屏東縣六龜

相關新聞

影／嘉義中埔土石流淹5公尺 半棟房舍被淹

2019-08-16 13:25

山區豪雨不斷 韓國瑜取消原定行程去勘災

2019-08-16 14:54

明起雨勢漸緩轉向平地 傘具先別收

2019-08-16 13:41

南投紅香部落路斷成孤島 居民對外求援10天

2019-08-16 13:28

南部豪雨 軍方深入高雄甲仙等地區實施預防性撤離

2019-08-16 13:04

台南豪雨多處淹水 黃偉哲：人為工程有其極限

2019-08-16 12:45

一天一夜狂下近600毫米 屏東隘寮溪滾滾洪水嚇人

2019-08-16 12:43

名間鄉土石流居民逃生 6隻雞被埋、公雞守窩旁不離開

2019-08-16 12:24

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

國軍進駐高市甲仙六龜杉林 助撤離與清通道路

2019-08-16 12:08

土石流紅色警戒 雲林古坑急撤山區25人

2019-08-16 12:05

通往霧台道路交通中斷 預計中午搶通

2019-08-16 11:38

土石崩落阻斷交通 台27線高市六龜大津路段禁止通行

2019-08-16 11:38

影／台中今晨降雨不斷 路樹倒、土角厝塌

2019-08-16 11:36

中南部強降雨 嘉市成立水災災害應變小組

2019-08-16 11:36

影／豪雨加地震 嘉129線、牛稠溪浮水橋封閉

2019-08-16 11:36

高雄美濃累積雨量超過200毫米 福美路積水過膝

2019-08-16 10:38

影／兒帶母到院洗腎逃過一劫 大型機具準備開挖土角厝

2019-08-16 10:04

影／連夜降雨台中一土角厝坍方 搜救犬到場尋女屋主

2019-08-16 09:45

豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐

2019-08-16 07:56

因應豪雨 高市山區撤離3566人

2019-08-16 07:53

影／豪雨、地震 土石滑落 阿里山林鐵軌道損壞停駛4天

2019-08-16 07:50

連夜豪雨不停 高市69處溪流發布紅色警戒

2019-08-16 07:41

大雨不斷 高雄市甲仙區今停班停課

2019-08-16 07:25

高雄又兩區停班課 市府：茂林、甲仙停止上班上課

2019-08-16 06:26

連夜豪雨！高市甲仙、茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班停課

2019-08-16 05:46

高雄暴雨急撤3千人 今嘉義以南雨更大

2019-08-16 00:56

淹水逾50公分 台南每戶發2.5萬

2019-08-15 23:17

高雄市府宣布 桃源區、那瑪夏區明停班課

2019-08-15 21:58

高市37處土石流紅色警戒 山區撤離近3千人

2019-08-15 19:59

813豪雨淹水達50公分以上 台南每戶補助2萬5千元

2019-08-15 13:58

範圍擴大！ 全台10縣市豪雨大雨特報

2019-08-15 13:39

台南50公分淹水戶達800戶淹水 蘇貞昌同意加發2萬元

2019-08-15 13:27

警戒區域擴大 農委會發布32條土石流紅色警戒

2019-08-15 13:04

台南淹水慘重 市府盡速勘災擬定補償方案

2019-08-15 13:02
看更多

熱門文章

不只韓冰吸睛 朱立倫女兒大V領現身 網友稱超正

2019-08-16 09:57

楊秋興宣布退黨後與馬英九通電話 對韓國瑜沒有好話

2019-08-15 18:11

高人指點韓國瑜？國防團隊找來夢幻3人 這下不怕抹紅了

2019-08-16 08:00

國民黨高市黨部決議開除楊秋興 楊將宣布退黨

2019-08-15 15:39

楊秋興：韓國瑜空腹就乾杯 曾多趟被扛回來

2019-08-15 20:11

郭王若參選恐遭開除黨籍？ 名嘴曝可怕下場

2019-08-16 10:12

「郭柯會」解密！ 郭台銘：「郭柯配」副總統可兼閣揆

2019-08-16 09:11

時代力量崩盤！最新民調快看不到民眾黨車尾燈

2019-08-16 02:15

楊秋興點名與韓國瑜夜店直播 陳學聖：那是在立法院

2019-08-15 21:50

韓國瑜打麻將照曝光 她貼這張照酸：這才叫賭博

2019-08-15 15:44

豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐

2019-08-16 07:56

否認政治偵防韓國瑜 孫大千：不能僅憑一支Samsung

2019-08-16 09:29

打麻將被偷拍民調8成不認同 韓總部：回歸市政

2019-08-15 18:27

最新民調！ 兩岸政策協會：蔡英文領先韓、郭、柯

2019-08-16 11:27

王定宇糗大了！臉書替菸品廣告 恐挨罰50萬急刪文

2019-08-16 02:04

郭柯王桃園三結義破局？ 劉宥彤：郭台銘去的機率不高

2019-08-16 12:21

楊秋興依然推崇郭台銘選總統 希望國民黨「換柱2.0」

2019-08-15 22:35

楊秋興批國民黨一言堂宣布退黨 不會加入台灣民眾黨

2019-08-15 17:25

黃國昌不選是為「它」？最邪門選區 立委抓的抓關的關

2019-08-16 09:00

向市民道歉 楊秋興：不知韓國瑜上任後這麼混

2019-08-15 18:48

李佳芬返鄉參加大普度 對被抹黑表示習慣了一笑置之

2019-08-15 20:41

韓國瑜「國政顧問團」明成軍 張善政任總召

2019-08-15 23:56

韓國瑜稱麻將照非手機拍 林智鴻出示「關鍵證據」反擊

2019-08-15 16:50

「學姊」排不分區立委名單第一？ 柯文哲：寧可排蔡壁如

2019-08-16 10:16

宜蘭直鐵擬升級高鐵 林佳龍：打造全台一日生活圈

2019-08-16 00:20

高雄美濃累積雨量超過200毫米 福美路積水過膝

2019-08-16 10:38

郭台銘、柯文哲、王金平桃園十八日會面 合體恐破局

2019-08-15 15:15

高雄暴雨急撤3千人 今嘉義以南雨更大

2019-08-16 00:56

連夜豪雨！高市甲仙、茂林、六龜、桃源、那瑪夏今停班停課

2019-08-16 05:46

【重磅快評】香港示威境外黑手 美國和台灣竟都有份？

2019-08-15 15:26

美濃河川水位暴漲 高市府：今天下午停止上班課

2019-08-16 12:22

選圖偏頗？ 林奕華：教科書竟成為民進黨文宣

2019-08-16 11:09

楊秋興退黨談未爆彈 憂韓如聲勢好民進黨不會放過

2019-08-15 19:38

陳雨凡稱遭黃國昌譏凌「以前只是聽聞 現在體驗到了」

2019-08-15 18:53

高雄市府宣布 桃源區、那瑪夏區明停班課

2019-08-15 21:58

國民黨整合破冰 郝龍斌敲定郭台銘會吳敦義

2019-08-16 12:35

一邊一國行動黨成立恐撞柯郭王合體 扁：人算不如天算

2019-08-15 22:51

馮世寬明接退輔會 表態支持李文忠推動行政革新

2019-08-15 17:24

【重磅快評】馬屁拍到馬腿上 國防部為何永遠不懂？

2019-08-16 10:44

「郭柯合」沒有問題 柯文哲：王金平比較困難

2019-08-16 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top