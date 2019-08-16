中南部炸豪雨 發布土石流142條紅色警戒

2019-08-16 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



西南風偏強，中南部今天持續降下豪雨，尤其台中以南山區降雨時間長。農委會發布土石流紅色警戒142條，以及黃色警戒125條，分布南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。

截至下午2時，高雄市桃源區御油山累計雨量全台最多，高達361毫米；其次為屏東縣瑪家鄉新瑪家286毫米，高雄市茂林區多納林道274毫米。南投縣竹山鎮桶頭、屏東縣瑪家鄉瑪家、高雄市六龜也都超過260毫米。

農委會發布142條土石流紅色警戒，政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。紅色警戒分布南投縣竹山鎮桶頭里，台南市南化區關山里，屏東縣三地門鄉達來村，瑪家鄉瑪家村，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里、茂林里、萬山里。

另還有雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、圳南村、瑞里村、安靖村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等。

農委會也發布125條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉新生村、互助村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，鹿谷鄉初鄉村，水里鄉新興村。台南市東山區高原里、南勢里，楠西區密枝里、照興里。