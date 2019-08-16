桃園登革熱確診33例 市府籲民眾加強防疫、違者開罰

2019-08-16 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



衛福部疾管署統計，今年以來全國登革熱確診383例，包含310例境外移入、73例本土病例，境外移入病例數為近10年同期最高，其中桃園市確診33例，包含32例境外移入、1例本土，為避免登革熱疫情再升高，市府昨天公告防疫措施，呼籲民眾配合清除家戶內外積水容器與積水處等孳生源，若經查核發現有孳生病媒蚊幼蟲，將依傳染病防治法最高開罰1萬5千元。

市府衛生局疾病管制科指出，今年以來桃園確診33例，其中1件為本土登革熱個案，地點在中壢區，8月5日確診後，衛生局立即召開跨局處應變會議，並展開各項登革熱防疫工作，針對個案住家、工作地等活動地點，實施戶內外化學防治噴藥、環境孳生源清除、家戶健康訪視與衛生教育、社區設站進行登革熱抽血篩檢等各項防疫作為，並於利奇馬颱風過後加強環境整頓與噴藥防治，截至8月15日共計清除874個積水容器，清運4萬140公斤廢棄物。

衛生局指出，經社區監測並無發現其他本土登革熱個案，但各項防治工作仍不能大意，尤其天氣炎熱常有午後雷陣雨，適合蚊蟲孳生，且正值颱風季節，風雨過後民眾應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理居家周圍易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，澈底清除病媒蚊孳生源，詳情可洽防疫專線0800-033-355。