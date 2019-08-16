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這8公分讓宜蘭婦人腹痛10年 醫師用3D腹腔鏡一舉除患

2019-08-16 13:21聯合報 記者羅建旺╱即時報導

一名65歲婦人因腹痛，到宜蘭縣羅東博愛醫院求診，她說，10幾年前，曾因懷疑骨盆腔有腫瘤，接受腹腔鏡手術未果，告知再觀察，但10年來，經常腹痛。

今年年初，她因經常下腹悶痛、排便及排尿不順，而再度求醫，經電腦斷層掃描發現，在直腸左外下側，接近肛門交界的骨盆腔深處有一8公分的瘤狀物。

這8公分，造成病患的直腸及膀胱受到擠壓而偏向右方，出現排便及排尿上的困難。

雖無法立即判斷瘤狀物屬性，但為了緩解病人症狀，羅東博愛醫院大腸直腸外科主任余盈輝決定直接為婦人動刀切除瘤狀物。

余盈輝使用3D立體腹腔鏡，在腹腔鏡鏡面上安裝兩個單眼鏡頭，戴上特製眼鏡手術，畫面便成為3D，在兩眼視覺能力下操作，比2D腹腔鏡好比用單隻眼睛開刀多了立體感，讓此次的手術進展順利。

手術中，余盈輝也發現，該瘤狀物並非惡性病灶，而極可能是單純的皮下囊腫。

余主任解釋，皮下囊腫為良性，一般常發生於體表，且通常體積較小，若不影響日常生活，通常不會急於處理，但此囊腫位置很罕見，不只位於體內，更位於骨盆深處的直腸與肛門交界位置，且已讓病人直腸受壓迫而排便不順，造成生活上的不便。

余盈輝表示，該婦人的囊腫位置位於骨盆腔的左下極深處，又非一般直腸手術可直接截斷血管、切斷腸子，在不了解瘤狀物屬性的當下，必須保持瘤狀物的完整、需剝開並避開周遭神經，沿囊腫的邊緣切除，難度極高，此次若非借助3D立體腹腔鏡，不僅增加手術及麻醉時間，恐怕也會讓手術風險增加。

羅東博愛醫院表示，立體腹腔鏡微創手術提供腹腔內3D視野，使手術過程精確定位、徹底移除病灶，同時減少不必要的損傷、出血與併發症，手術時間縮短，且術後傷口小、恢復快。

院方指出，透過3D立體腹腔鏡，即便囊腫位於骨盆深處的困難位置，依然能精確且輕鬆的切除，讓婦人從此排便不卡卡，並恢復一如往常的生活品質。

一名65歲婦人因骨盆腔深處有一8公分的瘤狀物腹痛，羅東博愛醫院大腸直腸外科主任余...
一名65歲婦人因骨盆腔深處有一8公分的瘤狀物腹痛，羅東博愛醫院大腸直腸外科主任余盈輝除患，手術時，戴上3D眼鏡，比2D腹腔鏡多了立體感。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供
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3D立體腹腔鏡微創手術提供腹腔內3D視野，使手術過程精確定位、徹底移除病灶。圖／...
3D立體腹腔鏡微創手術提供腹腔內3D視野，使手術過程精確定位、徹底移除病灶。圖／宜蘭縣羅東博愛醫院提供
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微創手術羅東腹痛

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