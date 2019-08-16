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家長心慌慌 托嬰中心未依規定通報腸病毒

2019-08-16 12:43聯合報 記者郭頤╱即時報導

現處腸病毒流行季節，台北市日前卻發生首起托嬰中心未依規定通報腸病毒個案事件，據了解，中山區的龍江媽咪托嬰中心7月19日至29日間，共7名孩童有疑似腸病毒症狀，卻僅在7月22日向衛生局通報2名，經衛生局進一步調查後，才發現仍有5名孩童有類似症狀，因該托嬰中心未依規定48小時內完成通報，依《傳染病防治法》開罰3000元。

衛生局疾病管制科今公開對外回應，疾病管制科專員余燦華表示，此次案件在7月中接獲家長反映，該托嬰中心陸續有疑似腸病毒個案，經查驗傳染病通報系統後，確定該托嬰中心7月22日有通報2名孩童感染腸病毒，但經衛生局兩度實地訪查並向家長了解後，發現有另外5名孩童也有疑似腸病毒症狀。

根據腸病毒防治公告規定，腸病毒流行期間，機構內同一班級一週內若有2名以上(含2名)孩童經醫師診斷為腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎等）時，該班級應停課7天，並在48小時內向傳染病通報系統通報，若違反規定可處3000元至1萬5000元罰鍰。

據了解，龍江托嬰中心共有4個班，分別為大寶、中寶、小寶及幼幼班，首先通報的2名孩童就讀中寶班，該2名孩童經醫師診斷疑似感染腸病毒後，已先請假在家休養，托嬰中心為避免傳染情形，於7月20日至28日停課大寶和中寶班，不過經衛生局訪查後發現，仍有5名孩童有疑似腸病毒症狀，包含大寶班2名、中寶班2名和小寶班1名，於是請該中心儘速完成通報。

余燦華表示，由於該中心後續有配合衛生局進行改善，並考量是初犯，因此以較低等級裁罰，罰鍰3000元，余燦華強調，會持續密切了解該中心情形，未來如果還有類似未通報情況，會調整裁罰量處空間，避免再犯。

日前有家長反映，龍江媽咪托嬰中心未確實向衛生局通報腸病毒個案。圖／翻攝自Goog...
日前有家長反映，龍江媽咪托嬰中心未確實向衛生局通報腸病毒個案。圖／翻攝自Google Maps
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腸病毒托嬰

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