破解最遠的距離 台灣研發全球首套後期漸凍人溝通系統

2019-08-16 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技讓漸凍症病友也能被世界了解。台北科技大學副研發長、機械系教授劉益宏帶領25人跨領域團隊，打造全球第一個針對後期漸凍症病友設計的智慧溝通系統。系統包括腦波帽、智慧眼控系統和語音合成技術三項科技輔具，協助靈魂被困住的使用者。經一年研發測試，眼動辨識率已高達92%，腦波辨識率達85%。

根據統計，全球平均每三天就會多一個漸凍症確診病患，台灣健保資料有超過1000個漸凍病患者。劉益宏說，他們無藥可醫，藥物和科技輔具都是值得研發的主軸。

劉益宏團隊承接科技部前瞻司的突圍實驗專案，該專案由科技部拋出社會需求，相關領域學者接招來解決，今天舉行成果發表記者會。

科技部長陳良基說，突圍實驗專案計畫一開始收到約30件提案，最後經網路票選出3個專案，漸凍人智慧溝通系統是其中之一。科技部補助此案800至1000萬元，團隊包括北科大工程、實踐大學工業設計、台北榮總復健醫學部等單位，從去年9月執行至今。

團隊拍攝影片，一名接受錄影的漸凍症病友說：「不被了解，是世界上最遙遠的距離。」劉益宏說，霍金也是漸凍症病患，但他到後期肌肉還有功能，還可以透過打字傳達想法，不過不是每個人都那麼幸運。目前尚無協助後期漸凍症病友溝通的輔具，找不到病友實驗，是一大原因。

劉益宏團隊打造的智慧溝通系統包括智慧選單，包括腦波帽、智慧眼控系統和語音合成技術三項科技輔具。劉益宏說，智慧眼控系統採客製化設計，紀錄患者眼睛向上、下、左、右轉動所代表的意思，快速滿足後期患者日常需求，例如喝水、調整冷氣。經多次眼動測試，眼動辨識率已達92%。

劉益宏說，腦波帽從後期漸凍人身上偵測最高運動想像腦波，協助病友用意念方式與家人溝通。最高辨識率已達85%，未來渴望再提升，因為這些病友是第一次受測試，之前沒受過腦波測試相關訓練。腦波帽使用布料也經改良，使其更服貼頭顱，提高辨識率。

劉益宏說，為讓科技更人性，團隊建置語音銀行，用AI合成病友的聲音，當病友輸入文字時，系統可以用他們的聲音講出來，滿足病友和家屬的心理需求。

一名女性漸凍症病友原任職廣告業，目前須仰賴輪椅行動，由先生照顧。她分享對科技部和這套系統的謝意，其中一句話沒在第一時間被讀懂，全場參與者協助推測，她也因不被了解而著急，反覆說了5、6次，才終於被理解。