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愛睡不愛動又中廣身材？男性小心睪固酮低下提早更年期

2019-08-16 12:10聯合報 記者周宗禎╱即時報導

你是不是最近常常一吃完飯就打想瞌睡，不愛運動、只想休息，尤其體形變得「中廣」臃腫？這時要考慮是不是到醫院檢查。台南市陳姓男子太太見丈夫「越來越懶惰」，硬押到醫院檢查，發現是睪固酮低下、40歲出頭就已進入男性更年期

陳姓患者有高血壓、糖尿病，去年開始越來越胖、餐後就打瞌睡、越來越懶得動，工作表現也愈來愈差，妻子懷疑他身體有病，他卻認為是工作壓力大、不願就醫和太太吵架，最後拗不過妻子就醫，抽血檢查後，確認睪固酮數值低下，定期補充荷爾蒙、減肥、運動，才逐漸改善症狀。

奇美醫學中心泌尿科醫師謝昆霖今天表示，類似案例常見且增加，民眾卻多忽略，多數是因性功能問題就醫發現。通常民眾自我檢視有無上述情況、回答以下10個簡單問題，就可能確定需不需要進一步就醫檢查。

美國聖路易大學的老化男人睪固酮低下(簡稱ADAM，Androgen Deficiency in Aging Male)問卷有10個問題：

1. 你的性慾是否降低？

2. 你是否感到缺乏活力？

3. 你是否察覺有體力不足，耐力也有不足？

4. 你的身高有否減少？

5. 你是否發現自己「享受生活」的感受不如從前？

6. 你是否感到沮喪，同時(或者)脾氣變壞？

7. 你勃起時的硬度是否無法與過去同日而語？

8. 你是否發現最近運動時，體力變差很多？

9. 你是否在吃完晚餐後就感到昏昏欲睡？

10. 你是否發現最近工作績效每下愈況？

若有上述的(1)或(7)或其他任三個答案「是」，臨床症狀就已經符合。建議至門診做進一步檢查，如果抽血證明睪固酮的確低於標準值，進一步補充或許就可以有效改善這些煩人的症狀。

謝昆霖表示，睪固酮大多由睪丸製造，在男性生理和心理運作佔有關鍵角色，同時受腦部腦下垂體分泌性腺激素調控，睪丸或腦下垂體異常就可能造成睪固酮低下，使男性睪丸縮小、勃起功能障礙或不孕。

睪固酮低下多發生在中年男子，睪固酮濃度因年紀而有差別。平均在30多歲達到高峰，40歲後以每年1%至2%的速度下降；若睪固酮維持在正

常範圍，可穩定身心調控，如降到標準值以下，就會產生「男性更年期」。

謝昆霖表示，女性更年期發生在停經後，男性更年期則是緩慢且漸進式的變化，通常50多歲但沒有一定發生年紀，因不痛不癢易被忽視，卻會在無形中影響男性健康。

因睪固酮過低和代謝症候群有極大關係，男性因而會出現「中廣」身材，血壓、血糖未控制，血中油脂高，甚至影響骨質酥鬆、心血管疾病，尤其肥胖是睪固酮低下危險因子；肥胖飲食會造成腸道內膜損傷，及伴隨心臟功能降低，體重過

重，減少運動量及強度，造成睪固酮降低。

謝昆霖說，睪固酮一直是泌尿科醫師關心的男性問題，上周馬來西亞在吉隆坡舉辦的亞洲泌尿醫學會年會，大會特別針對睪固酮低下安排時段，由馬國男性學教授專題演說，亞洲各國的專家都同意這個問題是男性健康非常重要的課題，但可惜的是臨床上常常會被病人所忽視。

謝昆霖呼籲：一些有危險因子的男性族群，包括性功能障礙、不孕、肥胖、代謝症候群、腰圍過大、糖尿病(甚至糖尿病前期)、情緒不穩等，要隨時想到男性賀爾蒙低下，可先透過簡單的ADAM問卷來做自我檢測，若符合可進一步至醫院做系列抽血檢查，並接受適當的治療。

謝昆霖說，睪固酮低下就像是瞎子摸象的故事，在不同的人身上可能有不同的表現。但如果可以適時地警覺診斷，且從生活習慣、飲食調整、運動和減肥，以及適當的賀爾蒙補充(針劑、口服、塗抹)，往往可以改善或預防其他許多相關影響男性健康的問題。

愛睡不愛動又中廣身材？男性小心睪固酮低下提早更年期。記者周宗禎/攝影
愛睡不愛動又中廣身材？男性小心睪固酮低下提早更年期。記者周宗禎/攝影
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簡單的ADAM問卷來做自我檢測，就可能提早發現睪固酮低下。記者周宗禎/攝影
簡單的ADAM問卷來做自我檢測，就可能提早發現睪固酮低下。記者周宗禎/攝影
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吃完飯就愛睡不愛動又中廣身材？男性小心睪固酮低下提早更年期。記者周宗禎/攝影
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