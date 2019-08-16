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墾丁封路護蟹降海釋幼 林佳龍：生態保育讓道路有溫度

2019-08-16 11:41聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年農曆6月至9月的月圓3天夜晚，是墾丁地區陸蟹降海釋幼繁殖的高峰期，交通部長林佳龍昨晚到省道台26線墾丁香舊灣路段，參與公路總局配合墾管處執行「封路護蟹」保育措施，並直擊母蟹降海釋幼的生態奇景，他呼籲用路人逢陸蟹繁殖期間行經路段能減速、禮讓陸蟹先行，並感謝交管人員及志工支持與響應，共創友善道路環境。

「要向您說聲『蟹謝讓路』！」林佳龍說，交通部的工作不只是讓車輛快速通行道路，更要兼顧綠色價值，近來包括國道紫斑蝶保護、中部地區石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹產卵期間保育都是指標性作為，「生態保育讓道路更有溫度，以後動物遇見道路，將不是『路殺』，而是祝福」；希望藉著視察台26線護蟹工作宣導生態保育觀念，呼籲用路人一起創造友善道路環境。

長期研究墾丁陸蟹生態的劉烘昌博士說，墾丁香蕉灣至砂島一帶海岸林棲息的陸蟹，無論是數量或種類，在世界同棲地都名列前茅，卻面臨數量下降的危機，包括人為開發棲地遭破壞、人為捕捉、外來種黃狂蟻攻擊等，但省道台26香蕉灣段開通後，母蟹過馬路被往來車輛壓死造成的「路殺」影響尤大，每隻至少帶著5萬隻幼苗，因路邊有住戶，實施陸蟹廊道不易，還好有交管措施及人力護蟹。

今年交管措施本月為15至17日，9月是13至15日，10月是13至15日，前3個月為晚間6時30分至8時30分，最後1個月為晚間6時至8時，管制時段內將4車道縮減為2車道、每封閉10分鐘開放10分鐘，同時配合志工在熱點區域以人力攔阻撈蟹，調查記錄後直接帶到海邊釋幼。

公路總局說，從102年起辦理台26 線各項種陸蟹保育作為，除設置警示標誌、改善護欄及水溝蓋板，近年聽取專家學者建議於地下箱涵內牆面增設溝槽、麻繩、角材等設施，引導陸蟹由箱涵通過，護蟹微電影今年6月也獲得美國國際短片競賽3個獎項的好消息，包括最佳紀錄短片、自然生態野生動物類最佳短片、剪輯優選獎。

交通部長林佳龍（左二）昨晚到省道台26線墾丁香舊灣路段，參與公路總局配合墾管處執...
交通部長林佳龍（左二）昨晚到省道台26線墾丁香舊灣路段，參與公路總局配合墾管處執行「封路護蟹」保育措施，他將志工一起將母蟹帶到海邊釋幼。記者潘欣中／攝影
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交通部長林佳龍（中）昨晚到省道台26線墾丁香舊灣路段，參與公路總局配合墾管處執行...
交通部長林佳龍（中）昨晚到省道台26線墾丁香舊灣路段，參與公路總局配合墾管處執行「封路護蟹」保育措施。記者潘欣中／翻攝
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墾丁生態保育

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