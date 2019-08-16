氣象局：未來幾小時 中南部平地驟雨

2019-08-16 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中南部大雨不斷，中央氣象局表示，西南風持續影響台灣，帶來豐沛水氣，中南部地區從昨天至今，尤其是嘉義以南山區降下豪大雨，預估未來幾小時在南部平地會有驟雨，更可能出現瞬間降大降雨，但午後平地降雨就會趨緩，山區則可能持續下到晚上。

中央氣象局資深報員謝佩芸表示，西南風持續影響台灣，從昨天到今天，持續為中南部地區，尤其是嘉義以南山區降下豪大雨，從觀測資料來看，昨天整日累積雨量，在屏東、嘉義及高雄山區都超過350毫米 ，今天累計到早上9點半，高雄、南投、嘉義山區累積雨量200至300毫米，總計從今天零點累積到上午9點半，嘉義及高雄山區雨量，最大都超過500毫米。

謝佩芸提醒，西南風雨地形交互作用下，今天在苗栗以南地區會有持續性降雨，未來幾個小時，尤其在南部平地會有驟雨，甚至可能出現明顯瞬間較大雨勢，中午過後才會趨緩，山區則會持續到晚上，但明天清晨又受西南風與海陸風交會影響，中南部平地會再度明顯降雨。

謝佩芸說，氣象局持續針對苗栗以南地區、台東山區發布豪大雨特報，特別提醒嘉義山區、高雄山區有大豪雨等級降雨，南部地區、中部山區則留意豪雨。由於中南部山區連日降雨量大，加上嘉義今晨5點41分發生芮氏規模4.6地震，土石容易鬆動，提醒民眾避免前往中南部山區活動。