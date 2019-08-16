董氏援引美研究：抽電子煙青少年，大麻濫用率高3.5倍

2019-08-16 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



美國醫學會兒科期刊（JAMA Pediatrics）近日刊登的研究顯示，使用過電子煙的青少年，吸食大麻的機率是沒用過青少年的3.5倍。董氏基金會表示，電子煙可能讓原本不吸菸的青少年開始接觸菸品、毒品，掉入多重藥物成癮的泥淖，呼籲政府以美國為鑑，修法全面禁止新興菸品。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，這份研究使用證據等級最高的統合分析，綜合21個研究結果，發現年輕人使用電子煙與大麻相關，其中12至17歲的青少年濫用大麻機率最高。

林清麗說，這份研究顯示，電子煙可能讓原本完全不吸菸的青少年開始吸電子煙、紙菸，甚至轉而使用更危險的毒品，掉入多重藥物成癮的泥淖。即便單純使用電子煙，歐盟近幾年檢驗顯示電子煙含有超過41種的有害物質，同樣危害使用者健康甚鉅。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然說，文獻顯示，電子煙容易引起肺部發炎、過敏和產生哮喘，心肌梗塞的機率也增加2倍之多；美國食品和藥物管理局（FDA）今年四月初曾公告35件與電子煙有關的癲癇發作病例，至今已累積至127件。另外，電子煙還可能引發爆炸，2015至2017年美國官方接獲通報的電子煙爆炸傷害事件就有2035件。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑說，電子煙至今還沒有戒除方法，台灣政府應以美國為鑑，儘速修法全面禁止新興菸品，以保護全民健康。 我國高中生在教室吸食電子煙。圖／董氏基金會提供 分享 facebook

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