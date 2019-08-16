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飼養美洲綠鬣蜥要登記 否則最重可開罰5萬元

2019-08-16 10:27聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

養綠鬣蜥要登記！農委會昨預告「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」草案，將美洲綠鬣蜥公告為有害生態環境、原非我國原生種陸域野生動物。

公告後，飼養美洲綠鬣蜥需向直轄市、縣 (市) 主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，以杜絕目前美洲綠鬣蜥寵物棄養及任意繁殖情形，降低美洲綠鬣蜥對本土生態可能的危害衝擊；草案將進行為期60天預告，歡迎社會各界提供意見。

農委會林務局表示，美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）是原產於中南美洲的陸域爬蟲類動物，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產20至70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，現已於包括台灣在內的15個國家發現入侵族群。

林務局表示，美洲綠鬣蜥所產生的危害，包括因其挖土的習性可能損害河堤基礎設施，並造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，帶來電線短路停電及道路塌陷或堤岸侵蝕等直接經濟損失，也可能破壞植被並與原生物種競爭，影響本土生態。

林務局表示，美洲綠鬣蜥入侵環境的途徑主要為「棄養」。因為其與「酷斯拉」相似的奇特外型，加上性情溫和易於飼養，而在寵物市場廣受歡迎，但多數飼主購買時，未評估其成長後體型可達2公尺長，因而其後被棄養至野外，目前於台中市、彰化縣、嘉義縣（市）、台南市、高雄市及屏東縣範圍皆有大量族群，並有快速擴散趨勢。

為移除野外入侵族群，林務局與各直轄市、縣（市）政府委託國立屏東科技大學及相關團體進行捕捉，自103年起至今已移除了7417隻。除捕捉已逸散在野外的美洲綠鬣蜥之外，管制人為飼養的個體、防止棄養與人工繁殖，對減少美洲綠鬣蜥危害已刻不容緩。

林務局表示，為自源頭管理防止美洲綠鬣蜥進入生態環境，依據野生動物保育法第31條規定，公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」。於公告後，其飼養須向主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，藉由登記及後續查核數量，如未於期限內登記，或於登記後規避查核，可依野生動物保育法開罰1萬元以上5萬元以下罰鍰。

綠鬣蜥。圖／林務局提供
綠鬣蜥。圖／林務局提供
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綠鬣蜥。圖／林務局提供
綠鬣蜥。圖／林務局提供
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棄養寵物農委會

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