豪雨不停歇！農委會發布134條土石流警戒
中南部持續降下豪大雨，農委會今天清晨6時30分發布土石流紅色警戒 134 條，分布於4縣11鄉42村，黃色警戒 124 條，分布於6縣18鄉51村。
農委會水保局表示，這134條土石流從色警戒區域，分布台南市南化區關山里，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里，雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等，4 縣(市)11 鄉(鎮市區)42 村(里)。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
此外，水保局也發布發布 124 條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉新生村、互助村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，鹿谷鄉初鄉村，水里鄉新興村，竹山鎮桶頭里，台南市東山區高原里、南勢里，楠西區密枝里、照興里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，高雄市甲仙區和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，茂林區茂林里、萬山里，雲林縣古坑鄉華山村、桂林村，嘉義縣梅山鄉圳南村、安靖村，番路鄉公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、瑞豐村，阿里山鄉豐山村、來吉村、達邦村、十字村等，6縣(市)18 鄉(鎮市區)51 村(里)。
水保局呼籲，地方政府應針對這些警戒區域，進行疏散避難勸告。
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