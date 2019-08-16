親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不只韓冰吸睛 朱立倫女兒大V領現身 網友稱超正

黃台之瓜何堪再摘！李嘉誠登多家港媒廣告反暴力

豪雨不停歇！農委會發布134條土石流警戒

2019-08-16 09:07聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

中南部持續降下豪大雨，農委會今天清晨6時30分發布土石流紅色警戒 134 條，分布於4縣11鄉42村，黃色警戒 124 條，分布於6縣18鄉51村。

農委會水保局表示，這134條土石流從色警戒區域，分布台南市南化區關山里，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里、南沙魯里，甲仙區小林里、關山里，桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里，六龜區寶來里、文武里、大津里、中興里、興龍里、新發里、荖濃里、六龜里，茂林區多納里，雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、瑞里村、太和村、瑞峰村，竹崎鄉文峰村、緞繻村、光華村、中和村、復金村，大埔鄉永樂村、茄苳村、大埔村、和平村，阿里山鄉樂野村、里佳村、山美村、茶山村、新美村等，4 縣(市)11 鄉(鎮市區)42 村(里)。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，水保局也發布發布 124 條土石流黃色警戒，分布於南投縣仁愛鄉新生村、互助村，國姓鄉長流村、長豐村、大旗村、乾溝村、柑林村、南港村、北港村、長福村、福龜村、大石村，鹿谷鄉初鄉村，水里鄉新興村，竹山鎮桶頭里，台南市東山區高原里、南勢里，楠西區密枝里、照興里，屏東縣霧臺鄉霧臺村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，高雄市甲仙區和安里、大田里、東安里、西安里，杉林區木梓里、集來里，茂林區茂林里、萬山里，雲林縣古坑鄉華山村、桂林村，嘉義縣梅山鄉圳南村、安靖村，番路鄉公興村、公田村，中埔鄉東興村、石弄村、瑞豐村，阿里山鄉豐山村、來吉村、達邦村、十字村等，6縣(市)18 鄉(鎮市區)51 村(里)。

水保局呼籲，地方政府應針對這些警戒區域，進行疏散避難勸告。

南部持續降下豪大雨，農委會今天發布土石流紅色警戒。記者徐白櫻／攝影
南部持續降下豪大雨，農委會今天發布土石流紅色警戒。記者徐白櫻／攝影
分享

土石流大埔阿里山農委會

相關新聞

嘉義5時41分地震 規模4.6

2019-08-16 06:08

新北爆首起本土群聚感染 登革熱防治開啟南北戰場

2019-08-15 23:37

護照姓名方言音譯 旅行業批「自找麻煩」

2019-08-15 23:53

蔬果肉品 中元價格偏高

2019-08-16 00:56

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:34

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

小資女飯後吃水果好順暢 中醫師卻提醒這件事

2019-08-16 08:09

清晨規模4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山

2019-08-16 06:13

健康你我他／走散、坐過站 冷靜解圍

2019-08-16 00:27

想抱布偶不想過敏 醫師教撇步

2019-08-16 00:27

伴失智母12年 酸甜苦辣都珍貴

2019-08-16 00:27

台南本土登革熱第19例 鐵路沿線廢棄物待清

2019-08-15 23:51

醫病天地／戒酒求診 中高階主管最多

2019-08-15 23:49

高雄本土登革熱第51例 大專孳生源違規多

2019-08-15 23:48

暑假晚睡、吵不停...家長焦慮諮詢

2019-08-15 23:00

高長庚淋巴水腫團隊成軍

2019-08-15 22:57

「記得今天早餐吃什麼？」 答案幫你判斷長輩是否失智

2019-08-15 22:01

俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22

比乖乖還可愛！她巧手DIY「統一麵悠遊卡」 網瘋問：去哪買？

2019-08-15 20:00

蜜蜂大量死亡疑因噴灑檳榔農藥 防檢局採樣調查

2019-08-15 19:41

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

原民當代藝術創作 原文會自推Pulima

2019-08-15 19:02

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

30歲男心臟衰竭 林口長庚即時救他一命

2019-08-15 17:57

媽媽「吹涼」飯飯 竟害女兒十二指腸潰瘍

2019-08-15 17:52

骨質疏鬆症藥物 健骨骼兼降死亡率

2019-08-15 17:34

森永牛奶糖確定含奶 食藥署：各種檢驗方法都有侷限

2019-08-15 17:33

點心師傅農糧署過招 以米製皮奪冠軍！

2019-08-15 17:32

路過都會留下一攤水 淋巴液外溢讓他生不如死

2019-08-15 17:18

挪威研究：10歲小女孩常打電玩 社交能力恐變差

2019-08-15 17:06

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

就是要布偶! 兒科醫師媽媽奇招 寶貝不當過敏兒

2019-08-15 15:50

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

銀髮族體重減輕、越走越慢 小心衰弱症上身

2019-08-15 15:13

別再燒了！這款分解菌 7天內可完全分解稻草

2019-08-15 14:49

台新愛的力量 公益提案今起開跑

2019-08-15 14:45

妻有錢不繳國保罰配偶 夫：不合理

2019-08-15 14:45

考照服員技術士 即測即評

2019-08-15 14:38
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

妻存400萬每年出國5次 夫一人扛起家用欠債千萬

2019-08-15 15:33

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

清晨規模4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山

2019-08-16 06:13

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10

再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07

影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22

老公擁「最強小三」入睡 狗狗還露出勝利者笑容

2019-08-15 14:57

影／俄男伸手想逗野生小熊 手被咬住差點被拖走

2019-08-15 10:44

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

小資女飯後吃水果好順暢 中醫師卻提醒這件事

2019-08-16 08:09

每日星座運勢／天蠍金錢問題是考驗 理財宜採保守

2019-08-16 00:00

嘉義5時41分地震 規模4.6

2019-08-16 06:08

護照姓名方言音譯 旅行業批「自找麻煩」

2019-08-15 23:53

當過年薪百萬房仲、開砂石車 她人生轉彎開客運

2019-08-15 14:45

30歲男心臟衰竭 林口長庚即時救他一命

2019-08-15 17:57

怡客咖啡25周年 明起6天全飲品買一送一

2019-08-15 16:56

報告早7月就出爐！森永牛奶糖查核耗近1個月才確認含奶

2019-08-15 12:48

新北爆首起本土群聚感染 登革熱防治開啟南北戰場

2019-08-15 23:37

閨蜜間最重要是「保密」 聊天把握3原則朋友不翻臉

2019-08-15 23:58

創紀錄！台灣史上最大單桶威士忌拍賣會 總金額超過1千7百萬

2019-08-15 10:48

GU這款鞋年賣170萬雙 改良版正式在台上市

2019-08-15 15:56

「記得今天早餐吃什麼？」 答案幫你判斷長輩是否失智

2019-08-15 22:01

中秋烤和牛！乾杯、老乾杯「和牛組合餐」　還有夢幻「藍龍蝦」海鮮鍋

2019-08-16 00:29

辣椒膏炒海瓜子、鹹蛋炒透抽！米其林泰菜「baan」新菜滿是海鮮味

2019-08-15 23:38

桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

2019-08-15 10:41

板橋巷仔內的人氣甜點「Ponpie澎派」快閃板橋車站 還有2款首賣快衝一波

2019-08-15 13:02

LV再推精品球款！全球限量112個聯名橄欖球 只有日本買得到

2019-08-15 11:41

中與志迴轉壽司手捲比買一送一划算、壽司加量不加價 限定優惠只在這間百貨

2019-08-15 18:52

好市多員工爆美味麵包TOP5 揭密最佳食用撇步

2019-08-16 10:01

大台北本土登革熱2病例是同事 北市擴大噴消範圍

2019-08-15 12:56

媽媽「吹涼」飯飯 竟害女兒十二指腸潰瘍

2019-08-15 17:52

路過都會留下一攤水 淋巴液外溢讓他生不如死

2019-08-15 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top