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彭啟明：明天起西南風稍減弱 北部午後降雨增

2019-08-16 08:23聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

天氣風險管理公司總經理彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」指出，昨深夜新一波降雨又開始，從桃園往南到屏東、台東都會有顯著降雨，不過，降雨熱區集中在西半部靠山區，例如高雄的桃源區就超過200毫米，南投竹山、嘉義大埔、高雄六龜等也超過150毫米，目前降雨趨緩，但靠山區仍殘存閃電雷擊發展，提醒民眾留意零星大雨。至於這波西南風，周六開始就會逐漸減弱。

彭啟明表示，這波雨勢仍是受到西南風增強的結果，因柯羅莎颱風帶動，西南風的強風軸就在台灣西南側，又遇上海陸風環流，配合地形，在晚上發展起來的對流性降雨，導致中南部這周幾乎天天下雨，有時候局部地區的降雨特別強，好在降雨熱點，隨每天風向不同、風速強弱，有時候偏重平地，有時候偏重山區。

彭啟明說，這波較強的西南風，周六開始會逐漸減弱，周末開始，較不易出現很強西南風對中南部很特定的強降雨，會逐漸有些轉換，不過，整個西南季風低壓情境的態勢仍持續，台灣附近水氣仍多，仍有午後雷陣雨發展，尤其北部將有午後雷陣雨發展機會，南部雖降雨稍微趨緩，但全台都有降雨機會，靠山區每天可能都會有雨勢，中南部則在清晨海陸風環流交會時降雨，以及全台的午後雷陣雨，也都有機會發展。

彭啟明表示，這樣水氣較多的情境，要持續到下周三，接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，有低壓發展的機會，如果有機會發展，台灣附近的水氣將逐漸減少，而也要留意後續可能低壓動態的發展，由於目前太平洋高壓的位置偏東，對東亞影響的勢力較弱，不管後續有颱風生成否，走向如何，後續發展變數仍多。

天氣風險管理公司總經理彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」指出，這波西南風，周六開...
天氣風險管理公司總經理彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」指出，這波西南風，周六開始就會逐漸減弱。圖為雨天示意圖。本報資料照片
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彭啟明颱風大埔

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