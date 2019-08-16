清晨規模4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山

2019-08-16 06:13 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義地區今天清晨發生有感地震，許多人在床上被震醒，中央氣象局發布最新地震資訊，5時41分起發生規模4.6地震，震央在嘉義縣政府東偏北方44.3公里(位於嘉義縣梅山鄉)，深度18.1公里，嘉義縣市消防局尚未收到災情。