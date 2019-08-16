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清晨規模4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山

2019-08-16 06:13聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義地區今天清晨發生有感地震，許多人在床上被震醒，中央氣象局發布最新地震資訊，5時41分起發生規模4.6地震，震央在嘉義縣政府東偏北方44.3公里(位於嘉義縣梅山鄉)，深度18.1公里，嘉義縣市消防局尚未收到災情。

嘉義地區許多居民，今天清晨被瞬間強烈「抖」一下的地震震撼、搖醒， 依照中央氣象局測得的震度，嘉義市、嘉義縣民雄4級，番路丶阿里山3級。

清晨4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山。記者卜敏正／翻攝
清晨4.6地震強烈抖一下 震央在嘉義梅山。記者卜敏正／翻攝
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嘉義地震氣象局阿里山

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