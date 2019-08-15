護照姓名方言音譯 旅行業批「自找麻煩」

外交部開放護照外文姓名可用閩南、客家等方言音譯，旅行業者卻批評自找麻煩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外交部開放護照外文姓名可用閩南、客家等方言音譯，立意雖好，卻恐衍生國人在海外通關的種種難題，旅行業者批評這是自找麻煩。

蔡姓旅行社業者表示，出國時過海關，萬一記不住自己方言拼音，可能會被認為冒用護照，因此他認為外交部的政策實在沒有必要，「中國大陸各省這麼多方言，也沒用來作為護照名字」。

另外，未來若接到使用方言作為護照名字的客戶，一定會要求留下護照影本，否則萬一客戶忘記或拼錯拼音，屆時改機票要負擔相關費用。

曾從事護照換發的人士說，實務上領務局早就對護照外文姓名音譯就不只限定在漢語、羅馬等四種音譯方式，想要用閩南甚至原住民語都可申辦，但只限第一次，若已有護照而要改外文姓名就得出具證明文件才能改，例如英文戶籍謄本或英文畢業證書。

若真有父親、兒子外文姓名一個採客家、一個採漢語拼音，若都已是成年人，在國內外通關護照查驗，因為各自排隊問題不大，若是抱在懷裡一起通關，可能會被查驗人員詢問為何父子姓氏不同。另外就是過海關時，若以家庭為單位，也可能因為海關人員檢查護照而有同樣狀況。

其實對民眾影響較大的，可能會發生在家庭出國時，若是跟團，在機票畫位時恐怕會因為拼音不同，搭機座位錯開而造成困擾。