新北爆首起本土群聚感染 登革熱防治開啟南北戰場

新北市出現本土登革熱第二例確診個案，衛生局緊急進行噴消孳清作業。 圖／新北市衛生局提供 分享 facebook

八月中旬就疫情嚴峻

登革熱防治正式開啟南北戰場，新北市確定爆發今年首起本土群聚事件。專家指出，今年登革熱境外移入個案暴增，加上高溫多雨適合蚊蟲孳生，且部分案例初診時被誤判為一般感冒，拉長通報時間。往年十月才會脫離流行期，今年八月中旬就疫情嚴峻，民眾與醫界都應該提高警覺。

疾管署昨天公布新增三例本土登革熱病例，分別為高雄市左營區五十多歲女性、台南市東區五十多歲女性與新北市永和區五十多歲男性。其中永和區個案為新北感染首例的同事，兩人從事冷氣裝修工作，同樣感染第一型登革病毒，研判為群聚感染，已經針對其活動的新北市汐止區與台北市文山區，進行疫調及環境孳清。

去年同期國內本土登革熱案例僅廿六例，今年已達七十三例。疾管署副署長莊人祥分析，今年多雨又逢聖嬰年，國內多個縣市七月均溫為卅年來最高，境外移入病例累積三一○例，也創十年新高。台南市登革熱顧問團總召蘇益仁說，今年東南亞登革熱疫情是去年同期三至五倍，旅遊往來密切，形成「內外夾攻」局面。

登革熱診斷也考驗第一線醫師，蘇益仁說，遭病媒蚊叮咬後，十人有八人都是無症狀帶原者，只有兩人會出現症狀；即使有症狀，超過五成患者也不會出現骨骼痛、肌肉痠痛等典型症狀，難以判斷。

初診易被誤判為感冒

日前新北市確診的第一例病例，二度就醫均診斷為感冒，待出現紅疹就醫住院後，醫院懷疑登革熱通報；昨天確診的第二名病例，本月五日就發燒、肌肉痛、腹瀉等，三度就醫均診斷是消化性疾病，也未通報感染登革熱。

蘇益仁盼醫療院所提高警覺，我國多數登革熱個案初診都被誤判為一般感冒，從發病至通報病例平均七天，這段期間，疫情便可能在社區中傳布、擴大，「兩天內診斷，才能有效控制疫情。」蘇益仁呼籲，醫師在每年五至十月都應提高警覺，主動詢問患者旅遊史、活動史，協助防疫。

另外，台灣不論都會與鄉鎮，蚊媒密度高，社區只要出現病毒帶原者，疫情就可能傳布，蘇益仁請民眾主動落實孳生源清除工作。截至目前，國內本土登革熱病例以高雄市五十一例最多，其次是台南市十九例，上周桃園出現今年首例病例後，北部也見疫情，雙北市目前也有兩名病例。