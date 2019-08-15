「記得今天早餐吃什麼？」 答案幫你判斷長輩是否失智

2019-08-15 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



專業觀點

要知道家中長輩是年老記憶力變差或是真的失智了，亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興指出，最簡單的判斷方法是問他「記不記得今天的早餐吃什麼？」如果他無法記起短期記憶就很有可能失智了。

另外，長輩如果經常忘東忘西，但最後仍能想起「啊，我早上好像把抹布放在冰箱！」，那較可能是一般健忘；如果經常忘記事物，且想不起來自己忘記這件事，那也有可能是失智症找上門了。

甄瑞興指出，若懷疑家中長輩失智，務必及早就醫確認，因為部分失智症有機會逆轉，像是顱內病灶引起的失智、缺乏維他命B12引起的失智、電解質不平衡引起的失智等，均有機會針對病因治療而恢復健康。即便是無法根治的退化性失智症，就醫確診也有助醫師追蹤、透過藥物或非藥物治療盡可能維持患者的生活功能。

在所有失智者當中，約有三到四成的患者合併有妄想、幻覺、急躁不安、攻擊行為等症狀，照顧者負擔更重。甄瑞興指出，抗精神病藥物有機會立即緩解症狀，不過長期下來也可能影響病人的思考能力，因此國際上較建議先嘗試行為治療，再使用藥物治療。

行為治療、照顧技巧、社福資源、長照2.0資源等資訊，對於提升患者與家屬的生活品質相當重要。建議照顧者可透過各縣市的「失智症共同照護中心」查詢資源與課程，並多加利用。

值得政府注意的是，失智症走到後期將漸漸失能，隨著國內失智人口越來越多，政府應多鼓勵設置無障礙空間、無障礙公廁，讓失智與失能的長者更有機會經常出門散心、接觸人群與大自然，保有身心健康。