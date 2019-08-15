親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄市府宣布 桃源區、那瑪夏區明停班課

達不到年500萬業績？台大25年小吃店傳被迫歇業

「記得今天早餐吃什麼？」 答案幫你判斷長輩是否失智

2019-08-15 22:01聯合報 記者羅真╱即時報導

專業觀點

要知道家中長輩是年老記憶力變差或是真的失智了，亞東醫院神經醫學部一般神經科主任甄瑞興指出，最簡單的判斷方法是問他「記不記得今天的早餐吃什麼？」如果他無法記起短期記憶就很有可能失智了。

另外，長輩如果經常忘東忘西，但最後仍能想起「啊，我早上好像把抹布放在冰箱！」，那較可能是一般健忘；如果經常忘記事物，且想不起來自己忘記這件事，那也有可能是失智症找上門了。

甄瑞興指出，若懷疑家中長輩失智，務必及早就醫確認，因為部分失智症有機會逆轉，像是顱內病灶引起的失智、缺乏維他命B12引起的失智、電解質不平衡引起的失智等，均有機會針對病因治療而恢復健康。即便是無法根治的退化性失智症，就醫確診也有助醫師追蹤、透過藥物或非藥物治療盡可能維持患者的生活功能。

在所有失智者當中，約有三到四成的患者合併有妄想、幻覺、急躁不安、攻擊行為等症狀，照顧者負擔更重。甄瑞興指出，抗精神病藥物有機會立即緩解症狀，不過長期下來也可能影響病人的思考能力，因此國際上較建議先嘗試行為治療，再使用藥物治療。

行為治療、照顧技巧、社福資源、長照2.0資源等資訊，對於提升患者與家屬的生活品質相當重要。建議照顧者可透過各縣市的「失智症共同照護中心」查詢資源與課程，並多加利用。

值得政府注意的是，失智症走到後期將漸漸失能，隨著國內失智人口越來越多，政府應多鼓勵設置無障礙空間、無障礙公廁，讓失智與失能的長者更有機會經常出門散心、接觸人群與大自然，保有身心健康。

隨著國民越來越長壽，得到失智症的機會也越高，怎麼樣照顧失智家人，是每個人都該了解...
隨著國民越來越長壽，得到失智症的機會也越高，怎麼樣照顧失智家人，是每個人都該了解的議題。 報系資料照片
分享

失智症患者

相關新聞

俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

30歲男心臟衰竭 林口長庚即時救他一命

2019-08-15 17:57

森永牛奶糖確定含奶 食藥署：各種檢驗方法都有侷限

2019-08-15 17:33

淬鍊精品時尚美感 打造絕對高雅的生活美學

2019-08-15 11:34

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

他開門見室友床掛「神秘門簾」 眾人狂歪樓：引渡西方？

2019-08-12 12:00

比乖乖還可愛！她巧手DIY「統一麵悠遊卡」 網瘋問：去哪買？

2019-08-15 20:00

蜜蜂大量死亡疑因噴灑檳榔農藥 防檢局採樣調查

2019-08-15 19:41

原民當代藝術創作 原文會自推Pulima

2019-08-15 19:02

媽媽「吹涼」飯飯 竟害女兒十二指腸潰瘍

2019-08-15 17:52

骨質疏鬆症藥物 健骨骼兼降死亡率

2019-08-15 17:34

點心師傅農糧署過招 以米製皮奪冠軍！

2019-08-15 17:32

路過都會留下一攤水 淋巴液外溢讓他生不如死

2019-08-15 17:18

挪威研究：10歲小女孩常打電玩 社交能力恐變差

2019-08-15 17:06

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

就是要布偶! 兒科醫師媽媽奇招 寶貝不當過敏兒

2019-08-15 15:50

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

銀髮族體重減輕、越走越慢 小心衰弱症上身

2019-08-15 15:13

別再燒了！這款分解菌 7天內可完全分解稻草

2019-08-15 14:49

台新愛的力量 公益提案今起開跑

2019-08-15 14:45

妻有錢不繳國保罰配偶 夫：不合理

2019-08-15 14:45

本土登革熱添2例 汐止、文山感染源可能性高

2019-08-15 14:31

北農蔬菜批發均價略漲1成 農委會：合理範圍

2019-08-15 14:18

桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10

再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07

大台北本土登革熱2病例是同事 北市擴大噴消範圍

2019-08-15 12:56

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

報告早7月就出爐！森永牛奶糖查核耗近1個月才確認含奶

2019-08-15 12:48

影／新北登革熱再增一例！侯友宜：全力防疫登革熱

2019-08-15 12:48

高雄長庚今成立「淋巴水腫中心」慶祝完成200例手術

2019-08-15 11:40

中元節後休市需求增 民生物價出現節慶行情

2019-08-15 11:14

大轉彎！ 國台交18曲新秀音樂會可望恢復

2019-08-15 10:33

影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31

客運駕駛缺人 公總拋最高9萬補助吸215人

2019-08-15 10:19

台南再添1本土登革熱 鐵路沿線已出現3例

2019-08-15 09:59

說是人才又取消18場音樂會 樂界異議

2019-08-15 09:57

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

2019-08-15 09:54
看更多

熱門文章

「好想住日本！」他批台灣治安環境差 慘遭戳破幻想

2019-08-15 10:54

新北再增1例登革熱！永和55歲男為首例病例同事

2019-08-15 09:54

火龍果紅白肉纖維有差 營養師教你如何吃

2019-08-15 12:49

韭菜切絲、蒜頭拍打入菜 對身體有這些好處

2019-08-15 07:09

妻存400萬每年出國5次 夫一人扛起家用欠債千萬

2019-08-15 15:33

每日星座運勢／金牛事情都順利無比 愛情遇追求者

2019-08-15 00:00

注意劇烈天氣！ 吳德榮：觀察下周熱擾動

2019-08-15 07:21

人生大轉彎！百萬年薪房仲改開砂石車 又變客運駕駛

2019-08-15 10:21

這隻512歲鯊魚比莎士比亞還老 長壽基因待研究

2019-08-15 09:46

撿便宜快來看！MUJI無印良品 超過300項商品降價

2019-08-15 17:01

曹興誠再出手！近8億「包袱瓶」將於香港蘇富比秋拍登場

2019-08-15 10:48

麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42

密集閃電對流胞恐移入 彭啟明：提高警覺

2019-08-15 07:47

今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22

桃機三航廈流標多次 林佳龍：不排除解約

2019-08-15 14:10

再拋北宜高鐵 林佳龍：打造環島鐵公路

2019-08-15 14:07

森永牛奶糖確定含奶 食藥署改列合格

2019-08-15 00:05

【女性心聲】珍妮佛／嫁給了一個醫生

2019-08-15 06:00

影／同事也中鏢！ 新北出現首起登革熱群聚 感染地汐止或文山

2019-08-15 10:31

柯羅莎颱風直撲日本！各家航空公司航班異動總整理

2019-08-14 23:20

追楓注意！這3個熱門航點變便宜 機票最多可省2千5

2019-08-15 11:21

緬甸淪陷確診非洲豬瘟！15日起帶豬肉入台罰20萬元

2019-08-14 23:16

影／俄男伸手想逗野生小熊 手被咬住差點被拖走

2019-08-15 10:44

老公擁「最強小三」入睡 狗狗還露出勝利者笑容

2019-08-15 14:57

整理包／聞蚊色變！登革熱嚴重可致命 傳染途徑和症狀看過來

2019-08-15 15:21

台南再添1本土登革熱 鐵路沿線已出現3例

2019-08-15 09:59

新北爆首例本土登革熱 冷氣裝修員雙北趴趴走

2019-08-14 23:15

【心情點滴】遊俠／歲月的衣裳

2019-08-15 06:00

睡覺也會影響健康 這4大禁忌你中了幾個?

2019-08-15 16:46

IKEA 2020年度型錄新登場！近200項商品「再創低價」最高降5成

2019-08-14 22:19

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／郝思嘉、韓美蘭、林黛玉與史湘雲

2019-08-15 06:00

15公尺巨無霸藍鯨超夢幻！澎湖國際海灣燈光節17號絢麗登場

2019-08-15 07:30

報告早7月就出爐！森永牛奶糖查核耗近1個月才確認含奶

2019-08-15 12:48

森永牛奶糖風波烏龍一場 食藥署：已證實有加奶

2019-08-14 22:12

並蹦叫！雞佛、腰子「無限吃到飽」　天外天幫男友補身體

2019-08-14 23:56

桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

2019-08-15 10:41

俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22

GU這款鞋年賣170萬雙 改良版正式在台上市

2019-08-15 15:56

當過年薪百萬房仲、開砂石車 她人生轉彎開客運

2019-08-15 14:45

夏季飲品新選擇！「雀巢冷萃咖啡」小7獨賣

2019-08-15 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top