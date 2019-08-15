俄買台灣葡萄一串8千元、金針菇當寶！我將赴俄搶訂單

2019-08-15 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



俄羅斯因地理環境嚴寒、物產不豐，大部分農產品都依靠進口，2017年俄羅斯進口農產品金額高達280億美元，但採自台灣的貨品主要是秋刀魚及少量茶葉，潛力商機很大。農委會今天宣布，月底將帶芒果、木瓜、紅龍果、高麗菜、茉莉花茶、綠竹筍等多樣農產品，到俄羅斯舉辦推廣會與媒合會，開拓新市場。

農委會表示，俄羅斯人對台灣水果愛不釋手，尤其是甜度很高的芒果、葡萄、釋迦、地瓜，還有俄羅斯旅客來台，連杏苞菇、金針菇都大把大把地買回去。俄羅斯當地市場販售國外進口地瓜，一公斤高達300元，甚至曾有標榜產地為台灣的葡萄，一串要賣8千元。

俄羅斯貧富差距懸殊，頂層富豪可負擔天價水果，但農委會說，不會刻意拉高價格，且會主推俄羅斯平民也買得起的高麗菜，尤其台灣冬季高麗菜容易過剩，剛好可賣到天寒地凍、蔬菜稀少的俄羅斯，同時解決產銷問題。

俄羅斯是全球面積最大的國家，人口達1.5億人，由於地理環境及氣候問題，農產食品多半依賴進口，生產無法完全自給自足。隨著經濟成長，消費水準逐年提升，消費者對農產食品需求日益增多，2017年俄羅斯進口農產食品金額約280億美元，進口最主要為冷凍食品、冷凍水產，另水果種類及數量也逐年成長，2018年水果進口金額50.8億美元。

農委會指出，俄羅斯的經濟好轉帶動收入增加，當地連鎖超市、餐飲飯店正在崛起，農委會針對俄羅斯市場對新鮮熱帶水果及食品市場需求，將我國水產 、蔬果、食品、茶葉、花卉等市場潛力產品，建構首次外銷通關實績，加速未來貿易洽談。8月21日至22日，將帶台灣出口業者、青農及農民團體到俄羅斯談訂單。