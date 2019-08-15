今年吃得到泰國新鮮山竹嗎？防檢局說就差這一步

2019-08-15 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



「熱帶果后」泰國山竹2003年因果實蠅問題遭禁止進口，台灣人16年來吃不到新鮮的泰國山竹，農委會防檢局今年4月預告有條件開放新鮮泰國山竹，許多人感動「終於可以找回兒時回憶」。檢疫條件7月生效，但現在市面上仍無泰國山竹，防檢局解釋，泰國上周已送來申請資料，但有些文件仍未補齊，還在積極洽談當中，要吃山竹得再等等。

今年可以在台灣吃到新鮮泰國山竹嗎？防檢局副局長鄒慧娟說，我國檢疫條件都已完備，就等泰國送來完整文件，審視是否符合所有規定，才可降低有害生物進入台灣的風險；泰方已與我國積極接洽，上周已送來申請文件，但設施清單及辦理期程尚未完備，已要求補齊，雙方都希望盡快進口。

目前公告檢疫條件要求泰國山竹進口須「蒸熱處理」，也就是山竹得46度蒸熱殺蟲，去除果實蠅疑慮才能進口台灣。鄒慧娟說，我國輸出芒果到日韓也一樣，須提送蒸熱設施及處置辦法，符合規定後才可出口。

很多人小時候都吃過泰國新鮮山竹，但泰國山竹16年前因果實蠅問題遭禁止進口，現在市面上只看得到冷凍山竹，但口感跟新鮮山竹差很多；有部分台灣農民自種山竹，但數量也不多。