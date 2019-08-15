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原民當代藝術創作 原文會自推Pulima

2019-08-15 19:02台灣醒報 記者張元融╱台北報導

幽法的《aynuko》宣傳照。（photo by原住民族文化事業基金會）
幽法的《aynuko》宣傳照。（photo by原住民族文化事業基金會）
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提升原住民族在當代藝術的能見度！過往只補助藝文團體的原住民族文化事業基金會，決定推出「Pulima表演新藝站─奔放」，演出卡司為去年Pulima的3位潛力新秀：幽法、朱克遠與高旻辰。原文會董事長Amaya‧Sayfik於15日致詞說，推出這個專案，比起追求售票率，我們更追求「讓更多人看到這些創作者。」

蘇達：飽滿個人色彩

「排灣族語Pulima意為手藝精細之人；Pulima Link，象徵手與手相連，引發無限而多元的文化創造力。」Amaya‧Sayfik說，他在旻辰的作品中，看見用身體去思考並實踐傳統符號之於現代的抵觸與延伸；朱克遠詩意橫流的「舞蹈」中，則有原住民文學創作的軌跡實踐；而幽法揉合傳統與前衛的電子音樂，「理直氣壯地乘載傳統」。

2016年Pulima藝術節藝術總監蘇達表示，3組創作者不約而同地透過作品反映世界帶來的個人影響，盡情揮灑其不受拘束、奔放的想像力，充分展現個人色彩與創作能量。

生活經驗創作藝術

「以當代音樂與部落舞蹈營造出部落婚禮氣氛！」目前人在澳洲藝術駐村的高旻辰，將演出作品《粉紅色》，以「粉紅色」做為作品的主調性與意象，並賦予粉紅色各種不同的意義，表現出創作者愉快又帶有個人風格的生命故事。!

高旻辰的《粉紅色》宣傳照。（photo by原住民族文化事業基金會）

TAI身體劇場舞者朱克遠將舞作《semupu數》，詮釋他對於宗教儀禮經文與原住民族傳統樂舞的觀察，他發現2者看似差異大，但經過仔細爬梳後，得出儀式中常有重複、反覆循環進行的相似之處，且都能帶來內心平靜。

朱克遠的《semupu數》宣傳照。（photo by原住民族文化事業基金會）

「aynuko在阿美族語中『混血』的意思。」幽法則以電子音樂結合原住民傳統音樂演出《aynuko》，她認為，這個時代每個人都不再是單一文化的個體，因此從創作內容到創作形式都是一種混血，藉此傳達大世界裡的融合。

演出將於11月9日至10日於台北華山鳥梅劇場、11月23日至24日於高雄駁二正港小劇場登場。

【更多精采內容，詳見

原住民劇場婚禮

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