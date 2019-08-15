麥當勞貴又吃不飽？ 網友分享省錢方法還能吃飽

2019-08-15 18:42 聯合新聞網 綜合報導



麥當勞是許多人愛去的餐廳之一，但有網友提出疑問表示「CP值是不是不高？」 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook 麥當勞是許多人解決三餐最好的選擇之一，不過有網友在論壇上發文認為麥當勞的價格偏貴，而且還吃不飽，對學生來說也是一餐150元算多。貼文引來其他人熱議，還有人分享餐點如何搭配的省錢方法。

原PO在《PTT》論壇表示每次經過麥當勞都看到很多人排隊，尤其是學生居多，但他覺得麥當勞的價格有點貴，點個套餐都要150元左右，而且還有可能吃不飽，對學生而言也是不小負擔，原PO想問「吃麥當勞CP值是不是不高？」

網友們看了很有感觸地說「套餐漲得誇張」、「覺得之前有段期間降價滿佛心的」、「學生吃麥當勞是因為聚餐方便吧」、「可能小時候去麥當勞有快樂的回憶吧，讓人長大後還是會去買，不然其實久久吃一次很夠了」、「回不去了，懷念以前2009年附近的超值早午餐」。

也有網友分享自己的省錢方式，「你可以單點漢堡啊，單點漢堡才30元」、「吉士蛋堡32元，最簡單的單層牛肉漢堡30」、「麥香魚、黃金起司豬套餐才99」、「請搭配麥當勞報報（APP）服用」、「買三個1+1不會嗎？」、「甜心卡大薯條配飲料才55很便宜」、「1+1才50塊！比早餐店都便宜」、「1+1的漢堡+玉米濃湯，再加甜心卡大薯+大飲料，這樣$105，很飽」。