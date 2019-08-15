30歲男心臟衰竭 林口長庚即時救他一命

2019-08-15 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



別以為心臟衰竭是長輩專屬疾病，一名30歲男子，不明原因心臟衰竭，到處求診。林口長庚心臟內科系主任褚柏顯表示，心臟衰竭患者平均年齡65歲，但有三分之一不明原因造成，針對這類患者，多需要至醫學中心求診。這名男子在長庚心臟衰竭照護團隊治療後獲得改善，回到工作崗位。

隨高齡社會到來，心臟衰竭是老年人口常面臨的心臟疾病，經常伴隨呼吸喘、胸悶、下肢水腫、疲倦等全身性複雜症狀及多重合併症，對病患與照顧家屬都是極大壓力。心衰竭病患症狀複雜且多重，照顧心臟衰竭病患需要以病患為中心涵蓋身體、心理及社會做全面評估。

褚柏顯表示，林口長庚2013年成立心臟衰竭中心，累積心臟衰竭臨床及學術經驗與成果，同時推動心臟衰竭的學會登錄計畫，並且訂立心臟衰竭指引、推動標準化治療；菲律賓、中國大陸等20名亞洲各國醫護人員組成的參訪團，今還到林口長庚醫院觀摩「功能性的心衰中心」運作模式，參訪病房、心臟復健中心及心臟衰竭門診。

褚柏顯表示，多數心臟衰竭患者與冠心病有關，其餘三分之一是不明原因引起的擴大性心肌病變，多與基因有關，僅有些微比例是瓣膜性的疾病，心臟衰竭5年後的死亡率，至今仍有50％，半年內再住院率約有30％，但是林口長庚團隊的心衰竭照顧團隊，能將半年30％的住院率，再降低30％。

褚柏顯表示，心臟衰竭的指標症狀為「FACES」（疲倦、胸悶、水腫、端坐喘氣），呼籲民眾若有類似症狀一定要儘速就醫。他強調，心臟衰竭病患規律回診治療相當重要，部分病患在治療後，自認症狀改善就不再回診，過一陣子就會因同樣問題再次入院。