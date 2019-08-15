媽媽「吹涼」飯飯 竟害女兒十二指腸潰瘍

2019-08-15 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



家長愛的舉動，有時卻像包裹糖衣的毒藥。近日中國大陸一名8歲女童，近1年常肚子痛，甚至在一家人開心去俄羅斯旅遊，途中女童突然腹痛到直冒冷汗，當場嚇壞爸媽，趕緊帶回中國就醫，卻找不到原因，醫師千辛萬苦才問出，原來是媽媽怕寶貝吃飯燙到，「用嘴吹涼」再餵食，卻讓女兒吃下幽門螺旋桿菌引發十二指腸球部潰瘍。

據陸媒報導，這名家住杭州市的女童近1年以來常喊肚子痛，有時甚至痛到無法入睡，爸媽原以為是她貪吃惹禍，也沒多留意。沒想到出國期間，女童肚子痛到全身冒冷汗，就醫檢查發現女童感染「幽門螺旋桿菌」且引發「十二指腸球部潰瘍」。

導致女童感染幽門螺旋桿菌的盡然是「吹涼」飯這個舉動，原來女童媽媽曾發現有「幽門螺旋桿菌」，而平常習慣用嘴吹涼飯，再餵女兒，或用自己的筷子幫女兒夾菜。林口長庚醫院兒童胃腸肝膽科主治醫師趙舜卿說，20年前就有研究發現，口腔衛生及幽門螺旋桿菌息息相關，甚至可由唾液培養出幽門螺旋桿菌，若母親是感染者，吹涼恐伴隨飛沫，就可能使女兒染病。

幽門螺旋桿菌大部份是藉由「糞口傳染」及「口口傳染」而得。大約80％的幽門螺旋桿菌感染者終其一生會有無症狀的慢性胃炎；約有15至20％感染者會引發胃潰瘍或十二指腸潰瘍，若不清除幽門螺旋桿菌，即使潰瘍癒合，以後復發機率也較高。