森永牛奶糖確定含奶 食藥署：各種檢驗方法都有侷限

2019-08-15 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



森永牛奶糖確定含奶，台灣森永製菓股份有限公司今出具SGS檢驗報告證實產品檢出乳品過敏原，衛福部食藥署今早也舉行記者會公布稽查結果，將不合格改為合格。

針對外界質疑食藥署用錯檢驗方法，食藥署表示，官方並非用錯方法，官方採用的即時聚合酶鏈反應檢驗法（PCR）與SGS採用的酵素免疫分析法（ELISA）都可能有侷限。

食藥署研檢組食品生物科科長林澤揚說明，官方使用的即時聚合酶鏈反應檢驗法（PCR）是經公告的檢驗方法，這個檢驗法能針對特定物種的去氧核糖核酸（DNA）殘留進行檢測。不過，牛奶糖這類多層次、深度加工的食品，其中所殘留的DNA可能在高溫高壓處理中不斷碎裂，碎裂到一個程度有可能檢測不到標的物。

SGS使用的酵素免疫分析法（ELISA）則是針對牛奶中的乳球蛋白進行檢驗，但類似地，食品若經由高溫高壓加工，蛋白質可能不斷變性，同樣可能導致最終檢驗結果為陰性。「因此，無論是哪種方法，都需要搭配工廠源頭查察，以瞭解業者的加工過程、投料情形，綜合研判才能確定最終結果」。