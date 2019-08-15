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骨質疏鬆症藥物 健骨骼兼降死亡率

2019-08-15 17:34台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

最新研究顯示，骨質疏鬆症藥物不只能改善骨頭狀態，還能降低死亡率。(photo b...
最新研究顯示，骨質疏鬆症藥物不只能改善骨頭狀態，還能降低死亡率。(photo by rawpixel.com on PxHere )
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骨質疏鬆症藥物能降低死亡率！骨質疏鬆症是一種年齡增加後易出現的症狀，會使骨頭變得較脆弱且易骨折。一般來說女性較易患骨質疏鬆症，不過男性也並非完全不受影響。最新研究顯示，含氮二膦酸鹽及阿崙膦酸鹽、治療骨質疏鬆症的藥物不只能改善骨頭狀態，還能因為減少骨質流失而降低死亡風險。

根據《每日醫學新聞》報導，當老年人因骨質疏鬆而骨折時，醫生通常會開出能增進骨頭健康的藥物，例如氮二膦酸鹽或羥基乙叉二膦酸（一種非氮二膦酸鹽）。不過許多人不會遵守醫生所開的藥方，因為他們以為骨質疏鬆症只會發生在女生身上。

研究人員表示，骨質疏鬆症所導致的骨折並非無傷大雅，服用骨質疏鬆症藥物不只能避免骨質進一步惡化，還能在未來15年間降低死亡率。研究人員希望能藉以下研究結果，讓骨質疏鬆者更願意聽取醫生建議服用藥物。

根據《每日科學》報導，在最初的研究中，研究人員分析了6120位參與者的資料，這些參與者加入了加拿大多醫療研究中心骨質疏鬆症研究，他們的年齡均為50歲以上。

此次研究結果顯示，服用雙膦酸鹽（阿崙膦酸鹽和利塞膦酸鹽）的參與者，過早死亡的風險降低了34％。不過後來研究人員分別觀察服用阿崙膦酸鹽與利塞膦酸鹽的效果後發現，只有阿崙膦酸鹽有降低死亡風險的效果。

第二次研究，該團隊取得了加拿大多醫療研究中心骨質疏鬆症研究的群組研究資料，進行更深入的分析，他們這次只分析了50歲以上的1735位女性參與者的資料，排除了男性參與者，因為他們不符合研究條件。這次，研究結果顯示，服用氮二膦酸鹽者脛骨與頸骨的骨質流失率較低，讓死亡率降低了約39%。

【更多精采內容，詳見

骨質疏鬆死亡率骨折

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