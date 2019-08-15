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點心師傅農糧署過招 以米製皮奪冠軍！

2019-08-15 17:32台灣醒報 記者張元融╱台北報導

糕點師傅鍾芯研製2個月的心血，「果香貝殼酥」與「蕾萌酥」。（photo by張元...
糕點師傅鍾芯研製2個月的心血，「果香貝殼酥」與「蕾萌酥」。（photo by張元融／台灣醒報）
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經過15日一整個上午的評選鏖戰，「特色米製伴手禮創意賽」冠軍出爐，由來自桃園八德的美得食品以含米量52%「果香貝殼酥」與60%「蕾萌酥」，技壓君品酒店、雅聖食品等伴手禮界群雄。揭曉冠軍得主時，農糧署長胡忠一俏皮說，「唸出得獎者前，要拖久一點，因為心跳加速有助於血液循環」，讓台下50家業者又愛又恨。

糕點師傅鍾芯誼奪冠後，抱著自家禮品盒受訪說，「果香貝殼酥」是以鳳梨酥概念為發想，採用金鑽鳳梨、百香果文火熬煮內線，並設計成法式甜點外型；「蕾萌司」則以起司球搭配檸檬，創造出獨具清爽口感的內餡，外皮包覆檸檬巧克力，讓外觀跳脫傳統餅類外型。

「以米做外皮的挑戰性很高！」鍾芯誼說，2項參賽作品皆將米類成分用於製作外皮上，經過2個月時間的嘗試，讓口感達到「外酥內軟」境界。她解釋說，一般甜點的製程都是採用高筋、低筋麵粉，而米穀粉具有吸水度佳、吸油較率低的特性，因此相較於一般麵粉禮品，口感層次變化更豐富且不會油膩。

評審團說明，評審團依國產原料使用比例、產品攜帶便利性、市場潛力與官能品評進行評審，參賽者除須充分掌握國產稻米和米穀粉的加工特性外，要能控制產品活水性，讓米製伴手禮能保持超過14天也是一大挑戰。

胡忠一也說，農糧署每年為業者舉辦創意賽，除帶動餐賽業者提高平均2成的營業額外，也確實為台灣每年3萬公畝地的水稻消耗量做出貢獻，讓消費者除了主食外，有享用食米的新選擇。他也預告，未來農糧署也將陸續推出肉粽、菜頭粿、碗粿等特色競賽。

【更多精采內容，詳見

伴手禮農糧署鳳梨酥

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