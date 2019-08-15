路過都會留下一攤水 淋巴液外溢讓他生不如死

2019-08-15 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



59歲的王姓男子，左小腿皮膚不時流出淋巴液，全身飄散著惡臭味，隨時都需要帶著水桶備用，因為他走過的地方幾乎都會留下一灘水，使他幾乎不願意外出，造成他生活不適最大的病因，竟是癌症治療後引起的淋巴水腫的淋巴外溢，而淋巴水腫的患者，我國每年至少增加4000到5000名案例。

高雄長庚整形外科主治醫師楊家森表示，淋巴水腫常見手術過後的病人，特別是乳癌、婦癌，或是骨盆腔附近的癌症，以乳癌為例，醫療團隊為避免癌細胞透過淋巴擴散到其他組織，通常會將腋下的淋巴組織切除。

缺乏淋巴組織的部位，加上四肢周邊並沒有替代的道路可以幫助淋巴順利回流到靜脈，使淋巴液囤積在遠端組織，最常囤積的部位就是在下肢；同理，若是長在骨盆腔周邊的癌症，也會切除周邊的淋巴。

依照健保數據顯示，我國每年約有1萬2000多名的乳癌患者，其中約有2成會在術後出現淋巴水腫，而子宮頸癌、子宮內膜癌等患者中，約有4成也會發生淋巴水腫。

楊家森說，淋巴水腫不代表都會像王姓男子一樣淋巴外溢，一般而言，淋巴囤積在遠端下肢，人體會讓皮膚腫脹做一代償，有些患者下肢腫得像大象腿，而且因為循環不好導致皮膚變黑，但有一部份的患者，因為長時間皮膚腫脹，使皮膚出現裂痕，就會造成淋巴外溢。

面對淋巴水腫的患者，一般的常規治療是將患者水腫部位的皮膚，做大面積的的切除，後續再植皮，楊家森說，但高雄長庚引進超顯微淋巴管靜脈吻合術，將被阻塞的淋巴管，提前接回靜脈，由於淋巴管的直徑僅0.03到0.08公分，也使手術必須要有高度的放大才有辦法執行。

目前高雄長庚已經完成203例淋巴水腫的案例，楊家森說，王姓男子過去因為下肢淋巴外溢，遭人指指點點，也因為淋巴水腫，無法動頸椎手術，就怕下肢嚴重感染會影響頸部的中樞神經，但最後改善他的淋巴水腫後，也讓他順利治療頸椎。