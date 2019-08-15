挪威研究：10歲小女孩常打電玩 社交能力恐變差

2019-08-15 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



暑假一到，各類電玩、手遊廣告充斥在生活中，總讓孩子忍不住誘惑想多玩一下，但家長注意，讓小女孩打遊戲，恐造成其社交能力不如人。據國外最新研究指出，孩子花太多時間玩電玩將影響其社交能力，尤是10歲時經常玩電玩遊戲的女孩，其社交能力到了12歲時比不常玩電玩遊戲的女孩低，反而玩電玩遊戲對男孩的社交發展上並沒有負面的影響。

該研究今年4月發表於「兒童發展期刊」，由挪威科技大學、加州大學戴維斯分校及挪威盛奧拉夫醫院學者共同進行，為期六年，研究對象為來自各種社經背景6歲的挪威孩童，共873名，孩童6歲及8歲時，詢問家長孩子玩電玩遊戲的頻率，包含透過平板電腦、桌上型電腦、遊戲機或手機等；10歲及12歲則詢問孩童本人，在平日或假日花多少時間玩電玩遊戲。

深入細問在上學前、上課期間、放學後、傍晚、晚餐前及夜晚使用的狀況。此外也邀請孩童的教師評估孩童的社交能力，如合作、遵從老師的指示、自我肯定或能自我控制及調節的行為。結果顯示，女孩在10歲時花更多時間玩電玩遊戲，比較少時間玩電玩的女孩在兩年後顯示出的社交能力來得差。

也發現8歲及10歲在社交上有困難的女孩，有較高的機率在10歲及12歲時花更多時間在打電玩遊戲上。打電玩遊戲除了依年齡造成不同影響，性別也會造成不同結果，且與普遍的看法相反，玩電玩遊戲對男孩的社交發展上並沒有負面的影響。

為何玩電玩對男孩社交影響較小？衛福部桃園療養院兒童青少年精神科主治醫師陳質采表示，電玩遊戲通常更融入男孩的遊戲文化中，成為男孩社交的重要組成部分；而女孩傾向少而親密的關係。常玩電玩遊戲的女孩，由於較缺乏和其他女孩一起互動、練習社交技巧的機會，在社交方面可能更加孤立。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，玩電玩就像成人追劇一樣，容易變成生活中的話題，有共同話題，彼此容易建立關係，有時為了增進與同儕間的互動，就花較多的時間在上面，不見得是沉迷。但如果孩子不玩電玩，會出現焦慮、空虛感、覺得生活中失去重心，甚至影響日常生活作息，則需正視。