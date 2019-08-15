男子分手後酗酒逾10年 就醫成功斬斷酒癮

2019-08-15 16:30 中央社 台中15日電



台中市50歲周姓男子，10多年前與女友分手後開始每天酗酒，也因此多次酒駕被捕，他到醫院向醫師求助，才得知自己罹患「酒精成癮」，經過藥物與團體治療，已持續戒酒成功。

台中榮民總醫院精神部醫師陳逸群今天表示，西元2017年，美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）首次表態，直指即使酒喝不多，也會提高罹癌機會，包括食道癌、口腔癌、大腸癌、乳癌等7種癌症，且全球新罹癌病人和所有癌症死亡人數的5至6%是因為酒精造成。

陳逸群指出，飲酒過量是容易被察覺的，但是因為不會立即威脅到生命，所以往往要到中「酒毒」才會發現身體的警訊，包括不喝酒的時候，覺得非常疲憊、失眠、手抖、癲癇、胃痛、噁心嘔吐、食慾變差、記性變差等症狀。

她說，許多人認為「戒酒只需要意志力」，但最後總是忍不住酒精的誘惑，酒癮上身的症狀，常出現的是腦子極度期待貪一杯、鬼打牆似地去找酒、每次喝酒都會喝到爛醉，但其實酒精成癮是可以透過醫療進行治療的。

50歲未婚的周姓男子，自10多年前跟女友分手後，開始每天酗酒，曾因多次酒駕被裁定勞動服務，長期的酗酒後，漸漸產生自我糟蹋的心態，他到台中榮總就醫後，先服用抗癮藥物，並接受短期心理治療，練習用喝酒以外的方法「舒坦」情緒，已持續戒酒成功。

另名長期過量飲酒的許姓公務員，一到週末就開始「狂飲」直到週末結束，但因飲酒過量罹患胃炎、胃穿孔等疾病，就醫後固定服藥並參與「戒酒團體」，目前已將近半年滴酒未沾，重新回到穩定的生活作息。

陳逸群說明，酒精成癮除了藥物治療，也開設戒酒團體課程，團體治療中設計「利與弊思考」、「我的渴飲線索」、「情緒調適」等內容，讓有飲酒問題的民眾，重新去思考酒精與自己的關係，達到自我管理的效果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康