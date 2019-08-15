不想戒布偶 兒科醫師媽媽這樣做 寶貝不當過敏兒

2019-08-15 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



就是要抱著毛茸茸的娃娃才能安心入睡，卡哇伊的絨毛玩具總讓孩子愛不釋手，事實上，萌萌的外表下，卻可能住著成千上萬塵蟎，變成過敏元兇，戒掉絨布偶成為爸爸媽媽最頭痛的難題，小兒科醫師媽媽認為，絨毛玩具是童年的一部份，不用強行剝奪，她會在客廳幫布偶佈置「房間」，告訴孩子布偶想睡自己的房間，寶貝睡覺不抱布偶，就能降低過敏機會。

國泰醫院今天舉辦「2019小學生醫學夏令營」，課程針對小朋友關心的健康議題，設計包括手機成癮症、失智症、照護居家長者，還指導小朋友如何臥床長輩拍背、攙扶及推輪椅，今年特別新增「我為什麼會過敏」課程，讓孩子化身小科學家，利用顯微鏡讓學童觀察屋塵蟎類過敏原「塵蟎」，藉此認識過敏疾病，避開過敏原。

過敏與遺傳有關，父母其中一有過敏史，孩子有一半機率會過敏；父母雙方都過敏，孩子成為過敏兒機率更高達75％，據醫學會調查，台灣過敏性鼻炎的發生率高達15%至20%，超越全球盛行率的10至15%，若再加上皮膚過敏、食物過敏等，大概有三分之一的人受過敏所苦。

國泰醫院小兒科主治醫師洪詩萍指出，過敏是因人體免疫系統對吸入、接觸或食入的過敏原產生免疫反應所引起的症狀，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎等。過敏原主要來自環境與食物，包括暴露屋塵蟎類、動物皮毛屑、空污等；常見食物過敏包括牛奶、蛋、花生、海鮮等。

媽媽是醫檢師的管同學最喜歡布偶，連參加營隊都帶在身邊，今天第一次用顯微鏡看塵蟎，直呼有好多隻細毛及腳，好噁心，一想到心愛的布偶其實佈滿長相可怕的塵蟎，難怪媽媽不太喜歡她玩絨毛玩具，到現在都還有點心理陰影，以後應該不會再抱絨毛娃娃。